Ridare sprint al PC è possibile: CCleaner Premium in super sconto
Con CCleaner Premium i tuoi PC e smartphone lenti torneranno ad essere reattivi. Ora questo strumento costa il 70% in meno.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 1 feb 2026
Un computer che inizia a perdere velcità non è per forza da sostituire. Con l'offerta attuale su CCleaner Premium, puoi ridare fluidità sui tuoi dispositivi grazie a una suite completa pensata per ottimizzare prestazioni e privacy.

Per il primo anno il costo scende a 26,98 euro invece di 89,95 euro, con licenza valida fino a cinque dispositivi. Ma vediamo più nel dettaglio le funzionalità di CCleaner.

Tutti gli strumenti inclusi nella suite CCleaner Premium

Il cuore del pacchetto è CCleaner Professional Plus, che mette a disposizione funzionalità avanzate per snellire il sistema. Come ci riesce? Recuperando spazio su disco e mantenendo il computer reattivo nel tempo.

I benefici sono concreti: il software consente di rimuovere decine di gigabyte di file inutili ogni anno e può migliorare sensibilmente la rapidità del PC, rendendo così l'esperienza d'uso più fluida anche sui dispositivi meno recenti.

All'interno dell’abbonamento è incluso anche Kamo Privacy, lo strumento dedicato alla protezione dell'identità digitale. Questo servizio nasconde posizione e dati personali, limitando il tracciamento online e impedendo a siti e inserzionisti di creare profili basati sulle abitudini di navigazione.

La licenza integra inoltre le versioni avanzate di CCleaner per Mac e Android, ideali per mantenere efficienti anche computer Apple e dispositivi mobili. Tra le funzioni disponibili ci sono la gestione dello spazio, l'individuazione di foto duplicate o di scarsa qualità e l'ottimizzazione generale delle prestazioni.

A completare il pacchetto c'è l’assistenza tecnica prioritaria, accessibile tramite chat dal vivo 24 ore su 24, utile per ricevere supporto su Windows e sugli altri prodotti CCleaner. Il software è compatibile con Windows 11, 10 e 8.1, anche su architetture a 32 bit, 64 bit e ARM.

Con questa promozione, CCleaner Premium offre un anno completo di servizi per cinque dispositivi a 26,98 euro, con attivazione immediata e diverse opzioni di pagamento disponibili. Per maggiori info e per l'attivazione basta andare sulla pagina ufficiale dell'offerta.

