Ricrea La battaglia di Hogwarts in LEGO con questo set in sconto

Il set di costruzioni LEGO Harry Potter La battaglia di Hogwarts è in offerta a un ottimo prezzo su Amazon. Oggi, infatti, costa soli 69,90€ invece di 84,99€, per effetto di uno sconto del 18% che permette di risparmiare circa 15 euro. Ecco il link all’offerta.

Harry Potter La battaglia di Hogwarts è tra i migliori set LEGO disponibili per questo Natale. Tra le caratteristiche più importanti si annoverano la presenza delle Minifigure di Molly Weasley, Bellatrix Lestrange, Voldemort e la Spada di Grifondoro, più la possibilità di rivivere la battaglia finale del film Harry Potter e i Doni della Morte.

Set LEGO Harry Potter La Battaglia di Hogwarts in sconto del 18% su Amazon

Un set LEGO da collezione per tutti i fan di Harry Potter, con la possibilità di far rivivere il duello tra il mago più famoso del mondo e Voldemort. All'interno della confezione è presente una sezione dettagliata del castello di Hogwarts in mattoncini LEGO, che i fan possono smontare in occasione del memorabile scontro tra i due.

Non solo però, perché vi sono anche 6 minifigure LEGO, tra cui quelle di Voldemort ed Harry Potter, ognuno con una bacchetta magica capace di ricreare un effetto incantesimo grazie agli elementi LEGO. In più, questo set LEGO può essere collegato ad altri set, così da ricreare il castello di Harry Potter per intero.

Il set LEGO Harry Potter La battaglia di Hogwarts è in offerta a soli 69,90€ su amazon.it. Visto che il prodotto è venduto e spedito da Amazon, gli utenti Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite e riceverlo entro sabato 16 dicembre acquistandolo oggi.

