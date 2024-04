Richiedi un prestito Prexta Compact per ottenere un buono e-commerce da 100 euro (ultimi giorni)

Se sei alla ricerca di una società finanziaria per un prestito personale online, ti segnaliamo la promozione di Prexta, società appartenente al gruppo bancario Mediolanum: richiedendo il prestito Prexta Compact entro il 30 aprile, si ha diritto a ricevere un buono e-commerce da 100 euro.

Prexta Compact è il prestito personale ideale in caso di consolidamento dei debiti. Puoi richiedere un prestito da 3.000 a 75.000 euro, rimborsandolo con rate da 24 a 120 mesi, con l'opportunità inoltre di avere una liquidità extra.

Come ottenere un buono e-commerce da 100 euro con il prestito personale Prexta Compact

Per beneficiare di un buono e-commerce del valore di 100 euro spendibile sul noto marketplace Amazon.it, occorre richiedere un prestito personale Prexta Compact di almeno 10.000 euro entro il 30 aprile. L'erogazione del prestito è prevista entro il 31 maggio.

La richiesta di finanziamento è semplice e immediata. Una volta che ti sei collegato al sito ufficiale prexta.it, clicca sul pulsante Richiedi finanziamento e compila il modulo online disponibile.

I campi da riempire sono Nome, Cognome, Data di nascita, Genere, Telefono, Email, Provincia, Codice Fiscale, Tipologia di impiego e Importo. Al termine, aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al servizio richiesti e premi sul tasto Invio per inoltrare la richiesta.

La risposta in genere arriva entro poco tempo. Se non sei interessato al buono regalo Amazon, oltre a Prexta Compact puoi richiedere altri due tipi di prestiti Prexta One e Prexta Top. Per tutti i dettagli collegati a questa pagina di Prexta.

