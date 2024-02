Revolut: scopri come ottenere 3 mesi di Premium senza costi

Revolut è un conto corrente a portata di mondo: multivaluta, tantissimi vantaggi e una carta accettata in tutto il mondo. Se sei un nuovo utente oppure desideri effettuare un upgrade di piano, Revolut ti permette ti provare Premium gratuitamente per ben tre mesi.

Per riscattare l'offerta è sufficiente inserire il proprio numero di telefono nel riquadro dedicato e seguire pochi semplici passaggi. Una volta completata la registrazione su Revolut, avrai accesso immediato al tuo upgrade a Premium e potrai beneficiare di tutti i privilegi riservati agli utenti premium.

Sempre con te, anche all'estero

Una delle principali caratteristiche di Revolut è la sua capacità di semplificare le spese quotidiane attraverso una piattaforma unificata per tutte le operazioni finanziarie. Con Revolut Premium, potrai inviare e ricevere pagamenti con un semplice tocco, dividere le spese con facilità e gestire il tuo denaro in più di 160 paesi in tutto il mondo.

Gli utenti ricevono anche una delle carte di debito Revolut: uno strumento avanzato per tutti i tuoi acquisti, con notifiche di pagamento istantanee e possibilità di gestire la sicurezza direttamente dall'app.

Se sei un amante dei viaggi, Revolut ti offre la possibilità di partire senza pensieri, con copertura assicurativa, prenotazioni di alloggi e tassi di cambio convenienti. Inoltre, potrai beneficiare di sconti e cashback fino al 10% su prenotazioni di soggiorni in tutto il mondo.

Iscriviti online e richiedi l'upgrade a Premium per accedere gratuitamente per tre mesi a tutti i vantaggi offerti dalla piattaforma. Una volta terminato il periodo promozionale, il prezzo tornerà a 9,90 euro al mese.

