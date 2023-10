Revolut Premium: un conto completo da provare gratis, senza vincoli

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente online in grado di garantire l’accesso a un’offerta bancaria davvero completa c’è oggi un’opzione da provare gratis: Revolut Premium, infatti, è disponibile con 3 mesi di prova gratuita, senza vincoli e con la possibilità, in qualsiasi momento, di passare alla versione a canone zero, Standard.

Con Revolut Premium c’è la carta abbinata, con la possibilità di prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni, ed è possibile sfruttare un’operatività completa tramite l’app Revolut. Con il piano Premium è possibile sfruttare uno sconto del 20% sui bonifici internazionali e la possibilità di cambio valuta senza costi aggiuntivi.

Da notare anche il cashback fino al 5% sugli alloggi e l’accesso a 2 conti Revolut<18 da affidare ai propri figli. Ci sono anche alcune assicurazioni incluse nel prezzo, come la polizza medica globale. Revolut Premium costa 7,99 euro al mese. Per attivare la prova gratuita è possibile accedere al sito ufficiale di Revolut, tramite il link qui di sotto.

Un’offerta bancaria con Revolut: la scelta giusta per un nuovo conto

Revolut mette a disposizione dei suoi utenti un’offerta bancaria completa. Con Revolut, infatti, è possibile scegliere tra diversi piani, in modo da individuare il conto giusto da utilizzare, in base alle proprie esigenze. Il piano Premium è la soluzione ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un conto ricco di funzionalità, pensato per un utilizzo “internazionale” e con varie coperture assicurative aggiuntive.

I clienti che si affidano a Revolut, però, hanno la possibilità anche di scegliere Standard, con canone zero, oppure Plus, con canone di 2,99 euro al mese. Si tratta di due ottime opzioni per poter sfruttare appieno i vantaggi del servizio della fintech. I nuovi clienti, quindi, possono accedere alla prova gratuita di Premium, della durata di 3 mesi, e successivamente valutare qual è il piano giusto da attivare per sfruttare appieno il conto Revolut. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

