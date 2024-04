Revolut Premium: provalo ORA con 3 mesi GRATIS solo per te

Revolut Premium è il conto pensato per darti tutto quello che ti aspetteresti da un conto corrente, ma soprattutto molto di più con una serie di vantaggi che riguardano viaggi, investimenti e finanza personale. Oggi puoi sfruttare la nuova offerta che ti permette di provarlo gratis per 3 mesi e poi decidere se rinnovare oppure disdire.

Revolut Premium: tutti i vantaggi del conto

Come anticipato, Revolut Premium offre tutta una lunga serie di vantaggi. Riceverai una carta Premium personalizzata, per rendere unica la tua esperienza di pagamento personalizzandola come vuoi: inoltre, hai accesso prioritario all'assistenza clienti tramite l'app, garantendoti supporto 24/7.

Ancora, risparmi il 20% sulle commissioni per i bonifici internazionali e puoi prelevare fino a 400 € al mese senza commissioni aggiuntive. Durante i tuoi acquisti online e non solo sarai sempre protetto, mentre con il servizio Revolut Pro puoi avere cashback sui pagamenti e altre funzionalità avanzate.

Per i viaggi, puoi convertire somme illimitate di denaro in oltre 29 valute senza commissioni da lunedì a venerdì e ottenere cashback sui soggiorni prenotati. Inoltre, hai accesso a un'ampia copertura assicurativa di viaggio e sconti su lounge aeroportuali in tutto il mondo. Il servizio SmartDelay offre l'accesso gratuito alla lounge aeroportuale in caso di ritardo del volo.

E se sei un appassionato di investimenti, Revolut Premium offre 5 operazioni di trading di azioni al mese senza commissioni, insieme a commissioni ridotte per il trading di materie prime e criptovalute.

Insomma, una vasta scelta di opportunità e funzionalità: prova Revolut Premium per 3 mesi e poi decidi cosa fare.





