Revolut Premium: ottieni 3 MESI GRATIS

Revolut sta premiando i suoi utenti con una speciale promozione che include 3 mesi di Premium totalmente gratuiti. Questa incredibile opportunità consentirà agli utenti di sfruttare appieno i vantaggi dell'account Premium senza dover addebitare la tariffa mensile standard, per un periodo di ben tre mesi. Approfondiamo insieme come è possibile cogliere al meglio questa incredibile offerta, e quali siano i benefici dell'account Premium.

Revolut Premium: i vantaggi

L'account Premium di Revolut offre una vasta gamma di vantaggi esclusivi che lo rendono incredibilmente allettante. I principali includono:

Carta Premium personalizzata : con questo piano puoi richiedere una carta personalizzata a loro nome, regalando così un tocco di esclusività e personalizzazione alla gestione delle finanze.

: con questo piano puoi richiedere una carta personalizzata a loro nome, regalando così un tocco di esclusività e personalizzazione alla gestione delle finanze. Chat In-App per un supporto istantaneo : gli utenti Premium possono godere di un servizio di assistenza dedicato tramite chat direttamente dall'app di Revolut. Questo significa poter ricevere supporto immediato e personalizzato direttamente sul proprio smartphone.

: gli utenti Premium possono godere di un servizio di assistenza dedicato tramite chat direttamente dall'app di Revolut. Questo significa poter ricevere supporto immediato e personalizzato direttamente sul proprio smartphone. Prelievi ATM senza commissioni : con l'account Premium hai la possibilità di effettuare prelievi presso i bancomat senza incorrere in commissioni, fino a un limite di 400 euro al mese. Questo è particolarmente vantaggioso per coloro che viaggiano frequentemente o necessitano di prelevare contante regolarmente.

: con l'account Premium hai la possibilità di effettuare prelievi presso i bancomat senza incorrere in commissioni, fino a un limite di 400 euro al mese. Questo è particolarmente vantaggioso per coloro che viaggiano frequentemente o necessitano di prelevare contante regolarmente. Assicurazioni giornaliere : l'account Premium include vari servizi assicurativi giornalieri, promettendo maggiore tranquillità e sicurezza durante le attività quotidiane.

: l'account Premium include vari servizi assicurativi giornalieri, promettendo maggiore tranquillità e sicurezza durante le attività quotidiane. Accesso Scontato alle Lounge aeroportuali: gli utenti Premium possono godere di accesso privilegiato alle lounge negli aeroporti a tariffe scontate, migliorando così l'esperienza di viaggio.

Questa opportunità promozionale potrebbe rappresentare un'eccellente occasione per testare i servizi Premium di Revolut e individuare se rispondono alle proprie esigenze finanziarie, senza dover sostenere costi iniziali. Dotata di una vasta gamma di vantaggi esclusivi e l'opportunità di sperimentare gratuitamente l'account Premium per 3 mesi, questa offerta rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire per coloro che cercano soluzioni finanziarie innovative e convenienti.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione