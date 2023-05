Revolut Premium gratis: ti basta scaricare un'app, ecco come fare

Viaggiare senza confini, investire in modo intelligente e risparmiare senza preoccupazioni. Utopia? No: con Revolut, la soluzione digital banking che sta rivoluzionando il panorama finanziario, è una realtà. Revolut è il conto bancario in grado di aprirti le porte del mondo intero, offrendoti la libertà di esplorare senza limiti, investire i tuoi guadagni e risparmiare senza alcun pensiero. Il centro focale di Revolut è la carta circuito Mastercard, inclusa nell'offerta Premium - una tra le più complete a soli 7,99 euro. In più, grazie alla promozione in corso, potrai anche ricevere tre mesi di canone gratuiti. Ecco come richiederli.

Revolut gratis: come funziona la promozione

Con Revolut Premium, avrai il controllo completo delle tue finanze e potrai goderti la tranquillità di viaggiare senza alcun disagio, ovunque tu vada. Che tu sia un avventuriero incallito o un viaggiatore occasionale, Revolut ti offre la soluzione perfetta. Ma andiamo con ordine e scopriamo i dettagli di questa ottima offerta. Revolut Premium ti offre un'ampia gamma di vantaggi suddivisi in due categorie fondamentali: risparmi e protezione sui viaggi, e vantaggi giornalieri esclusivi.

Cambiare valuta senza limiti? Con Revolut puoi farlo. E non solo: potrai usufruire di un cashback fino al 5% sulle prenotazioni dei tuoi soggiorni, avere una copertura medica e dentistica d'emergenza globale, inviare denaro gratuitamente e fare bonifici nazionali illimitati. I prelievi sono disponibili fino a 400 euro al mese e potrai anche beneficiare di una copertura d'acquisto fino a 2.500 euro l'anno.

Ottenere tutti questi (e molti altri) vantaggi senza spendere un centesimo è possibile. Basta accedere alla promozione attiva per ottenere ben tre mesi di Premium gratuito. Collegati a questo link, inserisci il tuo numero di telefono e riceverai un link univoco per scaricare l'app. Completate le verifiche necessarie, potrai riscattare l'offerta di 3 mesi di servizio Premium gratuito. La promozione è dedicata ai soli nuovi clienti.

Scegli la comodità e la sicurezza di Revolut Premium e scopri il modo migliore per gestire il tuo denaro sia in Italia che all'estero: ottieni subito i tuoi tre mesi gratis ed entra a far parte della famiglia Revolut.

