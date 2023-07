Revolut Premium: conto completo da provare gratis per 3 mesi

Revolut Premium è uno dei punti di riferimento della gamma di conti proposti da Revolut, la fintech che, in pochi anni, è diventata un riferimento assoluto del mercato bancario con milioni di clienti attivi in tutto il mondo. Con Revolut Premium è possibile accedere ad un conto completo, ricco di vantaggi e con un'operatività completa e senza limitazioni. Il conto prevede un canone mensile di 7,99 euro.

Con la promozione in corso, però, è possibile provare gratis per 3 mesi Revolut Premium, analizzandone le caratteristiche in rapporto al prezzo (il rapporto qualità/prezzo è davvero al top). In qualsiasi momento, inoltre, sarà possibile passare la piano gratuito, Revolut Standard, oppure al piano Revolut Plus che prevede un costo di 2,99 euro al mese. Per iniziare la prova gratuita è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Revolut.

Revolut Premium è il conto da provare gratis

Con Revolut Premium è possibile accedere a:

un conto online completo , con carta Premium personalizzata

, con carta Premium personalizzata prelievi senza commissioni fino a 400 euro al mese

fino a 400 euro al mese 2 conti Revolut <18 abbinabili al conto principale senza costi

abbinabili al conto principale senza costi cambio valuta senza commissioni

cashback fino al 5% sugli alloggi

un pacchetto di coperture assicurative completo e con diversi vantaggi da sfruttare senza costi extra

completo e con diversi vantaggi da sfruttare senza costi extra 5 operazioni di trading senza commissioni ogni mese

Revolut Premium, quindi, consente l'accesso ad un'offerta bancaria davvero completa, ricca di vantaggi e con tanti servizi che vanno ben oltre alle semplici operazioni quotidiane (tutte senza commissioni). Il costo, come detto, è di 7,99 euro al mese ma ora è disponibile una prova gratuita di 3 mesi, senza alcun vincolo. Al termine della prova è possibile passare al piano Standard, senza costi fissi, oppure al piano Plus, che costa appena 2,99 euro al mese.

Tutti i dettagli sull'offerta Revolut sono disponibili qui di sotto. L'apertura del conto è rapida e senza alcun costo.

