Revolut Premium: cambi valuta illimitati a tassi incredibili

In partenza per uno Stato estero? Una delle preoccupazioni principali, specialmente se ci dirigiamo fuori dall'Unione Europea, è la valuta estera e il relativo tasso di cambio: quanto andremo a spendere? È meglio prelevare sul posto oppure cambiare contanti? Se vuoi partire senza pensieri, il nostro consiglio è di affidarti a una fintech che possa aiutarti a risolvere tutti i tuoi dubbi.

Come Revolut, che nel suo piano Premium a 7,99 euro mensili permette non solo di creare un conto multivaluta in pochi secondi, ma anche di gestire i cambi valuta con prezzi trasparenti e senza commissioni nascoste. Per un periodo di tempo limitato, puoi provare Revolut Premium completamente gratis per la durata di tre mesi: l'occasione perfetta per testarne le funzionalità.

Le funzionalità di Revolut che fanno al caso tuo

Quanto è bello vivere senza limiti? Per questo motivo i titolari Revolut Premium possono spendere, cambiare e inviare somme illimitate di denaro in più di 29 valute a ottimi tassi di cambio, senza commissioni, da lunedì al venerdì. Revolut, infatti, utilizza il tasso di cambio reale (chiamato anche "interbancario") quando si tratta di cambiare una valuta estera. Questo tasso può essere visualizzato direttamente nell'applicazione Revolut prima di effettuare qualsiasi operazione che comporti un cambio valuta. Se hai bisogno di effettuare un pagamento con carta o prelevare in contanti in una valuta non offerta da Revolut, la piattaforma la convertirà comunque per te al miglior tasso disponibile.

Revolut Premium non è solo questo, anzi: è il tuo alleato perfetto per ogni vacanza o gita fuori porta. Tutti i titolari infatti potranno accedere a una copertura medica e dentistica d'emergenza globale, oltre che a una copertura su voli in ritardo e all'assicurazione sul bagaglio. Così non ti stressi e viaggi sereno. In più, avrai accesso a tariffe esclusive per prenotare strutture in tutto il mondo senza costi aggiuntivi di prenotazione. E otterrai fino al 5% di cashback istantaneo quando prenoti. Non ti viene già voglia di partire?

Una volta aperto il tuo conto Revolut riceverai una carta Premium esclusiva: scegli il design che più preferisci e ricevila subito con consegna espressa gratuita direttamente a casa tua. La carta ti permetterà di prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete a livello internazionale, mentre se hai bisogno di inviare denaro velocemente puoi sfruttare i bonifici nazionali illimitati direttamente dall'applicazione Revolut.

Se scegli Revolut Premium, per te subito tre mesi di canone completamente gratuiti. Accedere alla promozione è semplicissimo: una volta collegato alla pagina dell'offerta, inserisci il tuo numero di cellulare dove riceverai un link per scaricare l'applicazione Revolut. Registrati, apri il tuo conto e ottieni l'upgrade gratuito al piano Premium. Una volta terminate le mensilità a costo zero, si rinnova a 7,99 euro al mese.

