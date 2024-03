Revolut Premium: 3 Mesi GRATIS solo per VOI

Revolut Premium è stato pensato per offrire un'ampia gamma di vantaggi esclusivi ai suoi utenti, rendendolo un'opzione ideale per coloro che desiderano portare al livello successivo tutte le operazioni del loro conto corrente.

Il costo dell'abbonamento varia a seconda della località geografica e comprende una serie di funzionalità concepite sia per l'utilizzo quotidiano che per esplorare mondi nuovi. Per voi lettori di html.it, inoltre, ci sono ben 3 mesi di Premium gratuiti.

Revolut Premium: ecco vantaggi e caratteristiche

Con questo piano puoi personalizzare la tua carta Premium per riflettere il tuo stile, trasformando ogni transazione in un'esperienza unica e personale.

Premium, inoltre, ti offre la possibilità di accedere al supporto clienti 24/7 con tempi rapidi di risposta, garantendo assistenza tempestiva in ogni situazione.

Sempre con il piano in questione risparmi il 20% sulle commissioni per le transazioni internazionali e ti godi i prelievi da qulasiasi ATM fino a una certa soglia senza oneri aggiuntivi.

Con Premium, ottieni accesso a oltre 2000 azioni e puoi effettuare fino a 5 operazioni di trading mensili senza commissioni. Inoltre, hai la possibilità di investire in metalli preziosi e criptovalute con un tariffario favorevole.

Costi ed altro

La spesa per il piano Premium ammonta a soli 8,99 euro al mese. con i primi tre mesi di prova gratuita grazie a questo link.

Solitamente, questi abbonamenti hanno una durata di 12 mesi, ma è in genere possibile annullarli in qualsiasi momento, anche se potrebbero essere applicate tariffe per la cancellazione anticipata.

Revolut Premium è rivolto a coloro che desiderano un'esperienza di gestione finanziaria integrata con benefici extra che potenziano sia la protezione finanziaria sia lo stile di vita. Se sei un viaggiatore appassionato, interessato a investire in azioni o criptovalute, o desideri una piattaforma bancaria completa, Revolut Premium potrebbe essere la scelta perfetta per te anche per via dell cambio valuta senza costi extra oltre al normale tasso di cambio.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione