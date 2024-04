Revolut Premium: 3 mesi di prova gratuita per il conto online, ecco come

Revolut è oramai un punto di riferimento assoluto per il settore bancario: nata come una fintech innovativa,oggi Revolut è la soluzione scelta da milioni di utenti per l'accesso ai servizi bancari. Per poter sfruttare appieno tutti i vantaggi dell'istituto è possibile puntare su Revolut Premium, il piano da 9,99 euro al mese che aggiunge diversi vantaggi extra rispetto al piano Standard, con canone gratuito.

Per i nuovi utenti, però, Revolut propone una promozione davvero interessante: il piano Revolut Premium è disponibile con una prova gratuita di 3 mesi. Per richiedere la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare poi la registrazione a Revolut. La prova non ha vincoli di alcun tipo.

Revolut Premium: un mare di vantaggi da provare gratis

Revolut Premium ha un canone di 9,99 euro al mese ed include la carta Premium personalizzata per effettuare pagamenti oltre che per prelevare contanti. Ogni mese è possibile prelevare fino a 400 euro dal proprio conto senza alcuna commissione.

Da notare che il piano Premium include sconti sui bonifici internazionali, sull'accesso alle lounge aeroportuali e sulle commissioni per il trading delle criptovalute e delle materie prime. Inoltre, i clienti Premium possono effettuare 5 azioni di trading senza commissioni e possono sfruttare una serie di assicurazioni incluse (c'è anche la polizza medica globale). Da notare anche il cambio valuta senza costi aggiuntivi dal lunedì al venerdì.

Per iniziare la prova gratuita è possibile utilizzare il link qui di sotto e, quindi, andare ad attivare Revolut Premium. La prova non ha vincoli ed è possibile anche passare al piano Standard che ha canone zero, garantendo diversi vantaggi aggiuntivi (anche se con varie limitazioni rispetto al piano Premium). Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione