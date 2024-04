Revolut Premium GRATIS per 3 mesi: attiva il conto, offerta limitata!

Revolut è una piattaforma versatile che permette di unire la gestione finanziare e l'innovazione tecnologica, e ora è possibile aprire un conto e ricevere 3 mesi gratis di Premium, accedendo quindi ad una serie di vantaggi e offerte davvero eccezionali, compreso di abbonamenti premium per alcuni servizi molto utili.

Revolut ti regala 3 mesi di premium

Questo periodo di prova gratuito non solo permette l'accesso a servizi esclusivi, ma introduce anche l'utente a una gestione finanziaria senza confini. Dal pagamento immediato delle spese quotidiane, alla possibilità di inviare e ricevere denaro in modo semplice e veloce in oltre 160 paesi, Revolut si propone come una soluzione globale per le tue esigenze finanziarie. Gli utenti possono beneficiare di un sistema di carte che combina stile e sostanza, garantendo sicurezza attraverso notifiche istantanee e opzioni di gestione avanzate disponibili direttamente dall'app.

Inoltre, Revolut rende i viaggi all'estero più convenienti e meno stressanti grazie alla sua carta multivaluta, che permette transazioni in valuta locale con tassi di cambio vantaggiosi e accesso a pass per aree lounge, per viaggiare con un tocco di eleganza in più. La piattaforma supporta anche l'impegno sociale, offrendo agli utenti la possibilità di donare a cause benefiche direttamente attraverso l'app, rendendo la beneficenza un'azione semplice e immediata.

A tutto questi si aggiunge anche l'accesso alla carta fisica in modo gratuito, e ad una serie di abbonamenti premium compresi nel prezzo come NordVPN, Sleep Cycle, Tinder e Freeletics. Revolut non impone costi nascosti; tutte le tariffe e le condizioni sono trasparenti e facilmente accessibili sul sito. Al termine dei tre mesi gratuiti, il piano Premium si rinnoverà automaticamente al prezzo standard, ma puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento prima della fine del periodo di prova senza incorrere in costi aggiuntivi.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



