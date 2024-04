Revolut, accedi ai vantaggi Premium GRATIS per 3 mesi

Non perdere l'opportunità di ricevere Revolut Premium GRATIS per 3 mesi: ti basta aprire un conto online per ricevere l'upgrade senza costi. L'offerta è esclusiva per i nuovi clienti e ti permetterà di accedere a una serie di vantaggi che renderanno la gestione del tuo denaro più semplice, sicura ed efficiente.

Dopo il periodo di prova gratuito, i costi mensili dell'abbonamento verranno applicati automaticamente, ma potrai beneficiare di tutti i vantaggi esclusivi che Revolut offre ai suoi membri Premium.

Tutto quello che Revolut Premium ha da offrire

Ma quali sono questi vantaggi? Ecco i principali:

Un'unica piattaforma per tutto quello che riguarda il denaro, semplificando le tue spese quotidiane

per tutto quello che riguarda il denaro, semplificando le tue spese quotidiane Invia e richiedi denaro con un tap, dividi le spese facilmente con chiunque in più di 160 Paesi

denaro con un tap, dividi le spese facilmente con chiunque in più di 160 Paesi Carta dalle funzionalità avanzate , come notifiche di pagamento istantanee e gestione della sicurezza tramite app

, come notifiche di pagamento istantanee e gestione della sicurezza tramite app Conto multivaluta , con tasso di cambio reale: così puoi spendere all'estero nella valuta locale

, con tasso di cambio reale: così puoi spendere all'estero nella valuta locale Assicurazione viaggio e alloggio per essere sempre sicuro, anche in vacanza

viaggio e alloggio per essere sempre sicuro, anche in vacanza Pass per lounge aeroportuali offerti da Revolut

Revolut garantisce la massima sicurezza grazie ai suoi partner fidati e ai sistemi end-to-end premiati, che supervisionano il tuo conto e ti proteggono da transazioni sospette. Sono già oltre 35 milioni gli utenti che utilizzano Revolut: ti basta aprire un conto online per ricevere l'upgrade a Premium e ottenere 3 mesi di vantaggi senza alcun costo.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione