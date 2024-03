Revolut: 3 mesi di Premium completamente GRATIS

Revolut è una piattaforma finanziaria globale che offre una vasta gamma di servizi, tra cui conti correnti, carte prepagate, cambio valuta e investimenti. Tra le caratteristiche distintive vi sono sicuramente la flessibilità e convenienza. Revolut Premium è una delle opzioni di abbonamento offerte che fornisce una serie di vantaggi aggiuntivi rispetto all'account standard ed è disponibile totalmente gratis per 3 mesi.

Con Revolut Premium accedi a tante nuove funzionalità: gratis per 3 mesi e poi 9,99€!

Revolut Premium è progettato per coloro che desiderano un livello più elevato di servizio e una maggiore gamma di funzionalità per soddisfare le loro esigenze finanziarie specifiche. Tra i principali vantaggi di Revolut Premium ci sono tassi di cambio interbancari illimitati, che consentono agli utenti di scambiare valute estere senza commissioni nascoste e con un tasso di cambio molto competitivo.

Questa caratteristica è particolarmente utile per coloro che viaggiano spesso all'estero o effettuano transazioni internazionali frequenti. Inoltre, Revolut Premium offre un'assicurazione viaggio completa, che include copertura per bagagli smarrito, cancellazione di viaggio, assistenza medica e altro ancora.

Questo fornisce agli utenti una tranquillità aggiuntiva durante i loro viaggi, sapendo di essere protetti in caso di imprevisti. Gli utenti Premium possono anche usufruire di un servizio clienti prioritario, con accesso prioritario a un team di supporto dedicato per risolvere rapidamente qualsiasi problema o rispondere a domande.

Altri vantaggi di Revolut Premium includono l'accesso a prelievi ATM gratuiti fino a un certo limite mensile, carte virtuali illimitate per transazioni online sicure e la possibilità di creare account multi-valuta con fino a 28 valute diverse. Queste funzionalità aggiuntive offrono agli utenti Premium maggiore flessibilità e controllo sulle proprie finanze.

Direttamente sul sito di Revolut è possibile sottoscrivere un abbonamento Premium completamente gratuito per 3 mesi, per poi procedere ad un pagamento di soli 9,99€. Il futuro della gestione finanziaria è tutto in casa Revolut, approfittane!





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione