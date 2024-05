Apri un conto Crédit Agricole per ottenere fino a 250€ in buoni Amazon

Crédit Agricole stupisce ancora una volta con una promozione eccezionale, dedicata a tutti i nuovi clienti. Chi apre un conto online Crédit Agricole, infatti, riceverà tutta una serie di vantaggi davvero interessanti: canone zero per i primi 9 mesi, fino a 250 euro in buoni Amazon, un conto deposito con tassi redditizi e un consulente dedicato.

Buoni Amazon e canone zero: i vantaggi di Crédit Agricole

Con questa nuova proposta, i nuovi utenti Crédit Agircole otterranno canone zero per i primi 9 mesi che, successivamente, potranno azzerare in varie modalità: dall'accredito dello stipendio o della pensione, all'avere meno di 35 anni, fino al possesso di un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro o la gestione di un dossier titoli attivo.

Inserendo il codice promozionale "VISA" in fase di registrazione e utilizzando la carta di debito, a canone zero per i primi due anni, è possibile ottenere fino a 100 euro in buoni Amazon. Altri 150 euro sono disponibili per chi invita i propri amici ad aprire un conto e utilizzare la carta: 25 euro per un massimo di 6 amici, un totale complessivo di 250 euro in buoni che un nuovo utente può ricevere.

Crédit Agricole, che è anche uno dei Gruppi più solidi del sistema bancario italiano, offre inoltre la possibilità di sottoscrivere un Conto Deposito in filiale o a distanza con interessanti tassi di rendimento: il 4% annuo lordo per i vincoli di 3 mesi e il 3,75% annuo lordo per i vincoli di 6 mesi.

Gli utenti possono gestire il proprio conto attraverso l'applicazione dedicata, che consente di fissare appuntamenti in filiale, richiedere prodotti e quotazioni, ricevere notifiche istantanee sui movimenti del proprio conto e pagare in tempo reale senza la necessità di conoscere l'IBAN del destinatario.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Crédit Agricole mette a disposizione il Servizio 3D Secure per gli acquisti online e un Consulente dedicato sempre pronto a offrire assistenza e proposte di investimento, anche a distanza. Non perdere, quindi, l'ottima opportunità fornita da Crédit Agricole: apri un conto online per ottenere tantissimi vantaggi, tra cui fino a 250 euro in buoni Amazon da spendere come preferisci sul noto e-commerce.

