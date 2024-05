Fastweb Energia: la nuova offerta da 45 euro al mese con canone bloccato per 12 mesi

Destreggiarsi nel mercato libero dell'energia elettrica non è semplice, tra offerte che cambiano tutti i mesi e tariffe poco chiare (o meglio poco trasparenti). I pochi operatori che riescono a distinguersi lo fanno proponendo un canone fisso mensile e rendendo trasparenti tutti i costi legati alla bolletta energetica.

Una delle migliori soluzioni per chi vuole attivare un nuovo contratto luce per risparmiare è Fastweb Energia, che propone tre offerte a canone fisso mensile a partire da 45 euro al mese, con prezzo bloccato per 12 mesi. I vantaggi più significativi di scegliere Fastweb Energia sono la possibilità di mantenere il budget sotto controllo grazie alla rata mensile fissa, mettersi al riparo dalle fluttuazioni del mercato e avere tra le mani una bolletta più facile da leggere e capire. Per vedere le offerte in corso, collegati alla pagina dedicata di Fastweb.

Le tre offerte di Fastweb Energia

Come anticipato nell'introduzione, Fastweb Energia si presenta con tre offerte: Energia Light, Energia Full ed Energia Maxi.

Energia Light (fino a 1.500 kWh all'anno) è l'offerta ideale per una o due persone che abitano in una casa di 50-70 mq e rientrano dal lavoro soltanto nel pomeriggio inoltrato. Il prezzo promozionale è di 45 euro al mese per 12 mesi.

Per le famiglie composte da 3 o 4 persone, che abitano in una casa di 80-120 mq, l'offerta più conveniente è Energia Full, che consente di utilizzare fino a 2.500 kWh all'anno. In questo caso il prezzo bloccato per 12 mesi è pari a 65 euro al mese.

Infine segnaliamo l'offerta Energia Maxi (fino a 4.000 kWh): ideale per famiglie composte da 4 o più persone, che abitano in un immobile con una superficie superiore a 120 mq, presenta un prezzo di 95 euro al mese bloccato per 12 mesi.

Per aderire a una delle tre offerte collegati a questa pagina di Fastweb Energia, raggiungibile anche cliccando il bottone posizionato qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.