Restano poche ore alla fine della promo Family di pCloud: acquista ora

Restano poche ore alla fine della promo Family di pCloud, il noto servizio di cloud storage. Sia tu che la tua famiglia avete poco tempo per aderire a questa promozione, che vi consente di proteggere e condividere i vostri dati in modo sicuro e conveniente. A quanto ammonta lo sconto? Del 65% su tre diversi spazi cloud, che saranno tuoi per sempre.

Il piano Family di pCloud offre spazi che vanno da 5 TB a 10 TB, che puoi distribuire tra un massimo di 5 utenti. Inoltre, con ogni piano è previsto gratuitamente il servizio Encryption che protegge tutti i file.

Vengono anche usate tecnologie di crittografia all'avanguardia, che mettono al sicuro i tuoi file durante il trasferimento e l'archiviazione. Non dovrai più preoccuparti della sicurezza dei quelli più preziosi: foto, video, documenti e altri file saranno protetti da tutti gli accessi non autorizzati.

pCloud semplifica inoltre la gestione dei tuoi dati grazie a funzionalità intuitive e piuttosto pratiche. Il backup automatico ti permette di salvare continuamente i tuoi file, anche da altri servizi cloud come Dropbox, Google Drive e OneDrive. Potrai anche accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi, e condividerli facilmente con i membri della famiglia o con altre persone. Per quanto riguarda i piani in promozione, ecco i costi:

2TB a 399 euro ;

; 5TB a 599 euro ;

; 10TB a 1.049 euro.

Questi prezzi sono già scontati del 65%. Restano poche ore alla fine della promo: cogli subito questa grande offerta e assicurati il piano Family a un prezzo vantaggioso. Proteggi i tuoi dati con una soluzione affidabile e conveniente, e goditi la tranquillità di sapere che i tuoi ricordi più preziosi sono al sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.