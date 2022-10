Replicache: framework JavaScript anche offline

Replicache è un framework JavaScript concepito per la realizzazione di Web application collaborative ad alte prestazioni con supporto per l'utilizzo in modalità offline. Durante lo sviluppo ciascun utilizzatore può visualizzare tutte le modifiche effettuate dagli altri utenti in tempo reale, senza la necessità di alcun refresh.

Tutte le applicazioni basate su Replicache possono andare offline per ore o anche per giorni, una volta tornate online verranno risincronizzate in modo da non perdere alcun aggiornamento. Si tratta sostanzialmente di una tecnologie client side in grado di operare con diverse tipologie di stack back-end.

Caratteristiche di Replicache

Uno dei vantaggi del framework risiede nella gestione automatica dei conflitti, aspetto che rende gli sviluppatori maggiormente produttivi rispetto ad altre soluzioni dello stesso tipo. Ma come funziona quando le applicazioni sono in fase di produzione?

In pratica i dati vengono divisi all'interno di "spazi" della grandezza di 64MB, quando un utente accede per la prima volta ad uno spazio Replicache effettua il download dei dati e li alloca in modo persistente nel browser.

Fatto questo l'applicazione legge e scrive unicamente la sua copia locale dei dati, in questo modo essa è in grado di rispondere istantaneamente a qualsiasi interazione. Eventuali modifiche vengono sincronizzate grazie ad un apposito processo client-server in background, per questo motivo la loro fruizione avviene in real time.

Se la sincronizzazione non può avvenire perché il server è down o non è disponibile alcun collegamento, le modifiche vengono comunque messe in coda e rimangono persistenti fino a quando il server non torna online.

Quando due utenti editano i medesimi dati si verifica naturalmente un conflitto, Replicache interviene quindi tramite merging attivando un meccanismo di server reconciliation ereditato dai videogame multiplayer.

Gratis per progetti non commerciali

Per avviare una sessione di Replicache è possibile inizializzare un'applicazione Replicache tramite il seguente comando:

$ npx create-replicache-app my-app react

L'uso del framework è completamente gratuito per progetti non commerciali, per quelli commerciali sono invece gratuiti i primi due mesi e successivamente si pagherà una tariffa variabile a seconda del numero di profili attivi su base mensile.