Rendi la tua TV Smart con la Fire TV Stick 4K al 26% DI SCONTO

Porta l'esperienza cinematografica direttamente a casa con il dispositivo Fire TV 4K, che offre immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD e supporta i formati Dolby Vision e HDR10+, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente e immersiva. Con l'audio Dolby Atmos, sarai avvolto da un suono coinvolgente e realistico, trasformando il tuo salotto in una sala cinematografica.

Grazie al supporto Wi-Fi 6, potrai goderti la riproduzione in streaming fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router, assicurandoti un intrattenimento senza interruzioni e di alta qualità. Con la Fire TV 4K, avrai accesso a una vasta gamma di contenuti, inclusi migliaia di film ed episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e altri, potrebbe essere necessario un abbonamento separato per alcuni servizi.

Oltre agli abbonamenti, potrai accedere anche a contenuti gratuiti tramite app di streaming supportate da annunci pubblicitari, come YouTube, Twitch e Pluto TV, ampliando così le tue opzioni di intrattenimento.

La Fire TV 4K non si limita solo alla fruizione di contenuti multimediali, ma ti permette anche di sfruttare al massimo la tua casa intelligente. Potrai controllare dispositivi compatibili come videocamere, luci e altro ancora, semplicemente premendo e chiedendo ad Alexa. Con il telecomando vocale Alexa potrai controllare i contenuti con la tua voce, oltre a trovare facilmente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 26% sulla Fire TV Stick 4K per un costo totale e finale di 51,99€.