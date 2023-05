Rendi il tuo sito web più performante con i consigli di SiteGround

Un sito web "sporco" è un sito web vulnerabile alle minacce e più lento. Proprio come una casa, infatti, nel tempo potrebbe accumulare polvere e disordine - in senso figurato, s'intende - e di tanto in tanto dare una rinfrescata non guasta di certo. Se non sai da dove iniziare, la nota piattaforma di web hosting SiteGround ha stilato una "to-do list" per aiutarti a ripulire il tuo sito web e renderlo di nuovo veloce e performante.

A proposito di SiteGround, sapevi che ha da poco festeggiato i 19 anni di attività? Per festeggiare, l'azienda ha pubblicato eccezionali sconti fino all'84% su tutti i suoi piani di hosting, che in via eccezionale includono anche il trasferimento gratuito del sito web.

Dai una rinfrescata al tuo sito web: consigli utili

Per chi utilizza WordPress, SiteGround ha identificato alcuni suggerimenti semplici ma estremamente efficaci che ti aiuteranno a prestare particolare attenzione a sicurezza e velocità del tuo sito web:

Mantieni aggiornata la versione di WordPress e suoi i plugin

la versione di WordPress e suoi i plugin Rivedi i ruoli e le autorizzazioni degli utenti

Utilizza password complesse e sicure

Rimuovi plugin e temi inutilizzati

plugin e temi inutilizzati Pulisci il tuo database WordPress

Comprimi immagini di grandi dimensioni

Minifica i file CSS e JavaScript

Pre-carica i tuoi font

Un'altra operazione importantissima è rappresentata dalla scansione completa e regolare del tuo sito web, che ti permetterà di verificare in qualsiasi momento potenziali infezioni da malware e altre minacce. Una volta eseguite tutte queste azioni, è sempre bene tenere d'occhio lo stato di sicurezza e performance del tuo sito web per evitare che accadano di nuovo fastidiosi rallentamenti. Assicurati, inoltre, di verificare che non ci siano eventuali backdoor che potrebbero essere ancora aperte a potenziali hacker.

Gli utenti che scelgono SiteGround sono avvantaggiati, poiché ricevono report mensili su sicurezza e performance senza costi aggiuntivi, in cui la piattaforma fornisce un resoconto dei controlli di sicurezza automatizzati che esegue sui siti web. Allo stesso modo, i report sulle prestazioni forniscono un accesso semplice e intuitivo alle informazioni sullo stato della velocità di un sito web.

Perché scegliere SiteGround?

Se sei preoccupato che un prezzo così conveniente significhi compromettere la qualità, lascia che ti mostriamo tutte le funzionalità che SiteGround ha da offrire. Puoi scegliere fra tre piani di hosting web, tutti dotati di dominio, certificato SSL e trasferimento del sito web gratuiti, backup giornalieri, WordPress gestito, trasferimento dati e database illimitati. Inoltre, SiteGround è partner di Google Cloud: ciò significa che puoi godere di sicurezza, velocità e uptime elevati, il tutto bilanciato al 100% con energia rinnovabile.

Per i principianti, il piano StartUp permette di avviare un sito web senza problemi, mentre il piano GrowBig è perfetto per coloro che cercano di espandersi. Se invece vuoi aprire un e-commerce, il piano GoGeek è ciò di cui hai bisogno. I prezzi partono, in via promozionale, da soli 1,99 euro al mese per il piano base StartUp, mentre i piani superiori GrowBig e GoGeek sono rispettivamente a soli 3,99 euro e 5,99 euro al mese.

Alcune funzionalità avanzate offerte da SiteGround sono l'installazione gratuita di WooCommerce con relativo certificato SSL gratuito incluso, sicurezza potenziata con WAF (Web Application Firewall), maggior numero di siti, spazio web e visite mensili, copie di backup on demand, strumento di Staging WordPress, DNS privato gratuito, PHP più veloce del 30% e assistenza prioritaria avanzata. La promozione di SiteGround è a tempo limitato, quindi approfittane subito per risparmiare fino all'84% su tutti i piani e ottenere non solo l'accesso alle funzionalità e vantaggi inclusi, ma anche al trasferimento gratuito del tuo sito web (se già ti affidi a un altro servizio di hosting).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.