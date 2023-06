Regalo Sky: hai uno sconto per 18 mesi, Netflix e un buono Amazon da 75 euro

Sei pronto a vivere un'esperienza televisiva mozzafiato a un prezzo incredibile? Allora non lasciarti sfuggire l'offerta Sky del momento.

Solo fino al 29 giugno, puoi sottoscrivere il pacchetto Sky TV con Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro al mese. E non è tutto, perché l'offerta include anche un fantastico buono regalo Amazon.it da 75 euro.

Sky con Netflix e un buono regalo Amazon: ti serve altro?

Il pacchetto Sky TV è una vera miniera d'oro per te, amante dell'intrattenimento. Potrai immergerti nelle imperdibili produzioni Sky Original, lasciandoti coinvolgere da storie avvincenti come mai prima d'ora. Le serie TV italiane e internazionali ti terranno incollato allo schermo, mentre gli show spettacolari per tutta la famiglia faranno divertire sia te che i tuoi cari.

E se sei appassionato di documentari, Sky TV ti aprirà le porte a un mondo da scoprire, con contenuti che ti faranno viaggiare nella conoscenza. E non dimentichiamoci delle news dall'Italia e dal mondo, per restare sempre aggiornati su ciò che accade.

Ma l'offerta non finisce qui! Con l'inclusione di Netflix, avrai a tua disposizione una vasta libreria di serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Potrai mantenere il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo per accedere a un mondo di contenuti senza limiti. Il piano Base di Netflix ti garantirà la visione in HD 720p su uno schermo alla volta, senza interruzioni pubblicitarie. E se desideri un'esperienza ancora più completa, potrai passare al piano Netflix Premium quando lo desideri.

Per ottenere questa incredibile offerta, basta seguire alcuni semplici passaggi. Acquista Sky Q tramite internet e scegli almeno il pacchetto Intrattenimento plus base, che include Sky TV e Netflix. Attiva l'abbonamento entro il 30 giugno 2023 e riceverai una mail entro l'11 settembre 2023 con tutte le istruzioni su come ottenere il fantastico buono regalo Amazon.it da 75 euro.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di vivere il meglio dell'intrattenimento a un prezzo incredibile. Sottoscrivi subito l'offerta Sky con il pacchetto Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi e goditi ore di spettacolo e divertimento senza limiti. Non solo avrai accesso a una vasta selezione di contenuti di altissima qualità, ma riceverai anche un buono regalo Amazon.it da 75 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.