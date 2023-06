Regalo ExpressVPN: piano di 1 anno a metà prezzo e 3 mesi GRATIS

ExpressVPN è tra le VPN più famose in tutto il mondo. Deve la sua popolarità alla velocità dei server, all'ottimo livello di crittografia, all'assistenza clienti no stop e alla ferrea politica no log.

In queste ore, grazie all'ultima offerta di ExpressVPN puoi sottoscrivere il piano annuale a 6,28 euro al mese, in sconto del 49%, con ulteriori tre mesi gratuiti, per un risparmio complessivo in dodici mesi di 88,83 euro.

ExpressVPN in sconto del 49% per un anno

La velocità dei server VPN è uno dei fiori all'occhiello di ExpressVPN. Una connessione veloce non solo offre un'esperienza d'uso migliore, ma consente anche di guardare senza interruzioni e fastidiosi buffering gli eventi sportivi in diretta.

Se sei in vacanza all'estero e non vuoi perderti il nuovo Gran Premio di Formula 1 o MotoGP, ExpressVPN è la soluzione ideale. Ti basta impostare la posizione del server in Italia e non avrai alcuna difficoltà a seguire la corsa, come se fossi a casa tua.

Altro punto di forza l'eccellente livello di crittografia. Scambia messaggi con chi desideri, scrivi nella chat comune durante un'intensa sessione di gaming, prova nuovi servizi: tutto questo con la sicurezza di una VPN che protegge i tuoi dati in maniera impeccabile.

Inoltre puoi connetterti alla VPN con qualunque dispositivo: PC Windows, Mac, Linux, dispositivi Android, iPhone, iPad, ecc.

Ottieni uno sconto del 49% sul piano annuale di ExpressVPN e goditi altri tre mesi gratuiti di servizio, così da risparmiare quasi 90 euro in un solo anno.

