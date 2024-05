Regalati una VPN: Private Internet Access a soli 1,99€/mese

Regalati una VPN e scopri il vero potere che sta dietro alla navigazione online anonima. Con l'offerta attuale di Private Internet Access, a soli 1,99€ al mese per 2 anni otterrai sicurezza online di livello elevato. L'installazione è semplice come bere un bicchiere d’acqua, anche se non hai conoscenze informatiche. Subito per te, oltre al super prezzo, altri due mesi extra a costo zero.

Inoltre, PIA ti offre la possibilità fino a trenta giorni di testare il servizio e, se non sei completamente soddisfatto, puoi richiedere il rimborso totale.

Regalati una VPN: una scelta intelligente e conveniente con PIA

Immediatezza e leggerezza contraddistinguono l'applicazione di Private Internet Access. Questo significa che il tuo sistema rimarrà veloce mentre la tua navigazione diventa sicuro a ogni clic. Grazie al tunnel criptato, nessuno avrà accesso alle tue informazioni personali. Questo sistema innovativo assicura quindi il totale anonimato online, proteggendo la tua identità da ISP, governi e agenzie pubblicitarie.

Ultima, ma non meno importante, la possibilità di avere un controllo totale sulla tua privacy online. Grazie a server che offrono IP e posizioni virtuali diverse, potrai navigare nel web senza lasciare traccia. Questa caratteristica garantisce anche l'accesso a contenuti senza restrizioni geografiche o censure. Per quanto riguarda il piano di abbonamento, 2 anni + 2 mesi di servizio gratuito sono scontati dell’81%. Il costo annuale è di 51,74 euro.

Ti piace guardare contenuti in streaming, giocare online oppure vuoi navigare o scaricare alla massima velocità? Regalati una VPN, ma quella di Private Interne Access però. Non troverai di meglio da nessun’altra parte. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.