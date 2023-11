Red Hat annuncia Red Hat Enterprise Linux 9.3 e 8.9

Red Hat, Inc. annuncia l'arrivo di RHEL 9.3 e RHEL 8.9. Due aggiornamenti della piattaforma Linux di livello enterprise che introducono innovazioni nei container di produzione, includono nuovi servizi di gestione tramite Red Hat Insights ed estendono il supporto a Stratis per lo storage di sistema.

Le novità per la containerizzazione

Sia Red Hat Enterprise Linux 9.3 che 8.9 includono nativamente Podman, come nelle release precedenti. Si tratta uno funzionalità daemonless per deployment, esecuzione, costruzione e condivisione di container Linux. Con le nuove versioni si ha una sua maggiore integrazione nei workflow tramite l'automazione. Migliora anche la Web console di RHEL.

Da notare che ora, nel caso in cui dovesse fallire una verifica dello stato di salute di un container Podman, gli amministratori hanno la possibilità di impostare un automatismo con cui correggere o mitigare l'errore. Vengono così ridotti gli oneri di gestione dei carichi di lavoro containerizzati.

Per quanto riguarda i ruoli di sistema sono disponibili set preconfigurati e moduli Ansible per lo snellimento delle operazione. Il ruolo RHEL per Podman supporta Quadlet che semplifica l'esecuzione dei container con systemd. I sysadmin possono quindi utilizzare quest'ultimo per la gestione di container localizzati, riducendo le complessità che richiederebbero l'intervento degli operatori.

Red Hat Insights

Red Hat Insights è una suite di servizi in hosting con cui rilevare, analizzare e ridurre proattivamente eventuali problemi di sistema. Semplifica inoltre l'operatività comprese le procedure per la creazione delle immagini standardizzate, il patching dei sistemi e l'ottimizzazione delle risorse. Red Hat Insights è presente in tutte le sottoscrizioni a RHEL, comprese le versioni 9.3 e 8.9, e include funzionalità come:

il supporto di Image Builder per immagini iso, ova, qcow2 e vmdk in ambiente Hybrid Cloud ;

per immagini iso, ova, qcow2 e vmdk in ambiente ; una maggiore visibilità degli accessi con il raggruppamento dei log-in in base ai ruoli;

una supervisione più efficace delle problematiche di sicurezza del sistema con elenchi di vulnerabilità e CVE;

una semplificazione dei workflow con la possibilità di raggruppare e modificare regole di conformità dalla console Insights.

Storage Linux

RHEL 9.3 offre pieno supporto a Stratis. Parliamo di un sistema con cui semplificare l'amministrazione dello storage e incrementare l'efficienza. Esso integra varie funzionalità disponibili con Linux e offre un'interfaccia più snella e usabile. La configurazione e la gestione dello storage diventa così accessibile sia ad esperti che ad inesperti. Scaling dinamico, crittografia, allocazione ottimizzata delle risorse, thin provisioning, snapshot e caching sono solo alcune delle feature disponibili. Il tutto gestibile dalla Web console di RHEL.

Migrazione a RHEL

Merita infine una segnalazione convert2RHEL. Uno strumento che supporta altre distribuzioni derivate da RHEL e semplifica la migrazione verso di essa.