Recuperare i dati da Windows o dal Mac è più semplice grazie a questo tool

Recuperare dati cancellati per errore, corrotti o infetti dal proprio PC Windows o su Mac può essere molto complicato. Si tratta di un'operazione complessa che richiede l'utilizzo di strumenti giusti per essere completata. Oggi, però, recuperare dati dal PC Windows o dal Mac diventa più facile grazie a Stellar Data Recovery.

Questo software è disponibile per il download gratuito, con possibilità di acquistare la versione completaa partire da 59 dollari, è il tool giusto per risolvere tutti i problemi legati al recupero dei dati. Per iniziare a utilizzare il software è possibile accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Stellar Data Recovery: il tool giusto per recuperare dati su PC Windows e su Mac

Stellar Data Recovery è un tool multifunzione, facile da utilizzare e accessibile a tutti gli utenti, sia su Windows che su Mac. Grazie a questo software è possibile avviare una scansione dei dischi di memoria del proprio computer, andando alla ricerca di file cancellati per errore, corrotti o infettati da virus, con l'obiettivo di recuperare i propri dati. Il tool è utilizzabile anche su supporti esterni di memoria.

Utilizzare Stellar Data Recovery è molto facile, grazie a un'interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità che permette di semplificare, in modo significativo, la procedura di recupero dei dati dal proprio computer. A rendere ancora più interessante il ricorso a questo software è la possibilità di download gratuito.

Stellar Data Recovery è disponibile gratis: la versione gratuita consente di scannerizzare i dati, ottenendo un'anteprima delle informazioni recuperabili. Per avviare il recupero, invece, serve la versione completa, disponibile sia su Windows che su Mac, a partire da 59 dollari. Per tutti i nuovi utenti c'è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per iniziare a usare questo tool è sufficiente cliccare sul boxo qui di sotto.

