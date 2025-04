Record registra schermo e fotocamera direttamente da browser

Record è un'applicazione web open source che permette di registrare facilmente lo schermo, la webcam o entrambi contemporaneamente, direttamente dal browser web. Senza richiedere installazioni, configurazioni complesse o estensioni specifiche per il suo funzionamento. Il progetto, sviluppato principalmente in TypeScript, si distingue per la sua semplicità d'uso e per le funzionalità che lo rendono uno strumento pratico per content creator, docenti, sviluppatori e chiunque abbia la necessità di creare rapidamente registrazioni video.

Le principali funzionalità di Record

Con Record si ha la possibilità di scegliere di catturare una singola scheda del browser, un'applicazione specifica, l'intero schermo o combinare tali sorgenti con l'input della webcam. Ciò rende la piattaforma particolarmente adatta a contesti differenti, dalle demo tecniche dedicate al rilascio di un software alle presentazioni in formato video.

Record supporta l'acquisizione dell'audio sia dal sistema (nel caso in cui sia disponibile nel browser) che dal microfono, permettendo di registrare spiegazioni, commenti o tutorial completi. Una volta terminata la registrazione, il file video viene generato direttamente nel browser e può essere scaricato in formato .webm o MP4 (dopo la conversione) senza richiedere passaggi intermedi o salvataggi su server remoti.

Tutto resta sul dispositivo dell'utilizzatore con un vantaggio per quanto riguarda il rispetto della privacy.

Come utilizzare la piattaforma per registrare i video

Per testare il progetto non è richiesta alcuna registrazione con cui creare un account, installazione o autorizzazione per l'accesso al servizio. Tutto quello che è necessario fare è visitare il sito ufficiale di Record, concedere i permessi per lo schermo e la webcam (se disponibile) e iniziare a registrare il proprio contenuto da browser.

In alternativa si può scaricare il package dell'applicazione dal repository dedicato di GitHub.

Record è in grado di funzionare su tutti i browser che supportano le API di acquisizione multimediale, come per esempio Chrome, Edge e Firefox (in alcune versioni). Inoltre, grazie alla licenza MIT è possibile integrarlo anche in progetti personali o aziendali di carattere commerciale.