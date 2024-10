Recall arriva a novembre su computer AMD e Intel

Recall di Windows 11, sta finalmente arrivando sui dispositivi con processori Intel e AMD. Nelle scorse ore, Microsoft ha ricordato agli utenti che Recall sarà disponibile per i Windows Insider con PC Copilot+ entro la fine del mese. Coloro che acquisteranno nuovi computer con chip Intel e AMD potranno accedervi a novembre. Ciò conferma la precedente dichiarazione di Intel sulle funzionalità basate su AI per PC Copilot+ in arrivo sui sistemi con i suoi processori in autunno. Come riportato sull’annuncio ufficiale di Microsoft: “a partire da ottobre, i Windows Insider inizieranno a vedere Recall su Arm per i nostri PC Copilot+ con Qualcomm. I clienti che acquistano un PC Copilot+ con Intel o AMD vedranno Recall inizialmente nel nostro programma Windows Insider a partire da novembre”.

Recall: i dettagli sulla versione pubblica verranno condivisi presto

Sfortunatamente, questa rimane una funzionalità esclusiva su PC Copilot+. Ciò significa che i computer esistenti con processori x86 "tradizionali" di Intel e AMD non saranno in grado di eseguire la funzionalità. Inoltre, nell'ultimo aggiornamento dell'architettura di sicurezza di Recall, Microsoft ha implementato nuove misure di sicurezza per impedire a Recall di funzionare su PC non Copilot+. Se gli appassionati saranno in grado di aggirare tali misure rimane una questione aperta. Gli utenti che desiderano sfruttare questa funzionalità basterà acquista un laptop con gli ultimi processori Core Ultra Series 2 di Intel o i chip Ryzen 300 AI di AMD.

Un'altra cosa degna di nota è che non ci sono ancora notizie sulla disponibilità generale della funzionalità. Nei prossimi mesi, solo gli utenti Windows Insider avranno accesso a Recall. Coloro che rimarranno fuori dal software pre-release dovranno aspettare ancora di più. Tuttavia, Microsoft afferma che i dettagli sulla versione pubblica "saranno condivisi presto". Oltre agli aggiornamenti della funzionalità e al lancio di Windows 11 24H2 per il grande pubblico, Microsoft ha annunciato una serie di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per i PC Copilot+. Tra queste, "Click to Do", la ricerca di Windows basata sull'intelligenza artificiale, Generative Fill and Erase, Super Resolution e altro ancora. Per saperne di più è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Microsoft.