Realizza un sito web in pochi clic con Hostinger: solo 2,99€ al mese in offerta
Crea il tuo sito web senza programmare con Hostinger Website Builder Premium. AI integrata, dominio gratis e prezzo scontato a 2,99€ al mese.
Roberta Bonori
Pubblicato il 28 dic 2025
Hai un’idea che ti frulla in testa da tempo. Un blog, un e-commerce, un sito per la tua attività o un progetto personale. Ogni volta che pensi a come realizzarlo, ti scontri con termini tecnici, linguaggi di programmazione e soluzioni complicate che fanno passare la voglia. La buona notizia è che Hostinger Website Builder Premium è stato pensato proprio per questo: semplificare tutto e permetterti di creare il tuo sito in autonomia, senza perdere tempo e senza spendere una fortuna.

Con 2,99€ al mese, approfittando di uno sconto del 75% e di 2 mesi gratuiti scegliendo il piano da 48 mesi, puoi realizzare fino a 25 siti web completi, professionali e pronti per crescere insieme ai tuoi progetti. Nessuna conoscenza tecnica richiesta. Solo la tua idea e pochi clic.

Crea il tuo sito con Hostinger

Tutto è già pronto, devi solo iniziare

Uno dei punti di forza di Hostinger è la sua semplicità. L’editor visuale drag & drop ti consente di costruire ogni pagina trascinando gli elementi dove vuoi, modificando testi, immagini e sezioni in modo intuitivo. Non devi installare nulla e non rischi di “rompere” il sito: tutto funziona direttamente dal browser. Il vero valore aggiunto di Hostinger è il Website Builder con AI integrata. Ti basta rispondere a poche domande sul tipo di sito che vuoi creare e l’intelligenza artificiale si occupa del resto. Struttura il sito, scrive i testi, seleziona immagini coerenti e imposta le basi SEO per aiutarti a farti trovare online.

Hai a disposizione oltre 150 template professionali, pensati per diversi settori e obiettivi. Che tu voglia un sito vetrina, un blog o una pagina per vendere servizi, parti sempre da una base solida e personalizzabile in ogni dettaglio. Nel piano sono inclusi anche 50 indirizzi email professionali e un dominio gratuito per il primo anno, così il tuo progetto appare subito credibile e curato.

Crea il tuo sito con Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

