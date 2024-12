React Scan rileva i problemi di performance di React

React Scan è uno strumento progettato per rilevare e risolvere automaticamente i problemi di performance nelle applicazioni React. A differenza di strumenti più noti come <Profiler /> , "Why Did You Render?" e "React Devtools", che richiedono modifiche manuali al codice e offrono indicazioni visive limitate, il tool semplifica il processo di ottimizzazione senza la necessità di interventi diretti da parte dello sviluppatore.

Caratteristiche principali di React Scan

Questo strumento non richiede modifiche al codice esistente. È sufficiente integrarlo nel proprio progetto tramite tag <script> , npm o CLI. Un altro vantaggio risiede nell'identificazione visiva dei problemi, esso evidenzia infatti automaticamente i componenti che causano render non necessari o lenti, facilita quindi l'individuazione delle aree da ottimizzare per massimizzare le prestazioni.

È possibile utilizzarlo in vari contesti applicativi inclusi Next.js, Vite e Create React App. Ciò lo rende particolarmente adatto a configurazioni di progetto anche molto differenti tra loro.

Installazione e utilizzo

Esistono diverse modalità per installare il tool ed integrarlo nella propria Web application. La prima prevede di aggiungere il seguente script prima di qualsiasi altro in una pagina HTML:

<script src="https://unpkg.com/react-scan/dist/auto.global.js"></script>

In alternativa si può procedere con l'installazione del package tramite npm, con il comando:

npm install react-scan

Successivamente è necessario importarlo ed avviarlo direttamente nel codice:

javascript import { scan } from 'react-scan'; import React from 'react'; if (typeof window !== 'undefined') { scan({ enabled: true, log: true }); }

Vantaggi rispetto ad altri performance tool

La piattaforma offre un approccio più intuitivo rispetto a strumenti come React Devtools, fornisce infatti indicazioni visive chiare sui componenti che necessitano di ottimizzazione. Inoltre, non richiede modifiche manuali al codice, semplificando il processo di identificazione e risoluzione dei problemi di performance.

Il team di sviluppo della piattaforma prevede di introdurre ulteriori funzionalità nel prossimo futuro tra cui:

il supporto per React Native.

l'estensione per Google Chrome per il monitoraggio in tempo reale.

Una modalità con cui evidenziare task di lunga durata.

API più esplicite per l'override delle opzioni.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il repository ufficiale su GitHub.