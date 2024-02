RC Auto a partire da 131 euro: smetti di buttare i soldi dalla finestra

C'è chi per una Fiat 500 paga più di 600 euro all'anno di RC auto. E c'è chi, nello stesso comune, ne paga meno della metà per una Alfa Romeo Giulietta. Che cosa c'è di strano? Nessun trucco, nessun inganno: solo che il proprietario della Fiat 500 si reca ancora nella classica agenzia di assicurazione come ha fatto negli ultimi 30 anni, invece il proprietario della Giulietta ha scelto di affidarsi alla migliore compagnia assicurativa online. Quest'ultimo titolo spetta di diritto a Prima Assicurazioni, che offre ai nuovi iscritti una RC auto a partire da 131 euro l'anno.

Come richiedere un preventivo gratuito per una RC Auto a partire da 131 euro con Prima Assicurazioni

La prima cosa che devi fare è collegarti a questa pagina di Prima Assicurazioni che ospita il modulo da compilare per ottenere un preventivo gratuito e senza impegno. Appena atterri nella pagina dedicata, inserisci il numero di targa del veicolo che vuoi assicurare, dopodiché premi sul bottone Preventivo.

Nella nuova pagina che si apre conferma il numero di targa e inserisci i tuoi dati di nascita se sei il proprietario dell'automobile, dopodiché fai clic sul tasto Procedi.

Infine, l'ultimo passaggio prevede l'inserimento degli altri dati personali, tra cui tipo di professione, stato civile, anno di conseguimento della patente, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero di cellulare. Aggiungi quindi un segno di spunta accanto a Dichiaro di aver letto l'Informativa Privacy e fai clic sul pulsante Mostrami il prezzo.

La richiesta del preventivo di una RC auto con Prima Assicurazioni è gratuita. Qualora l'importo del premio annuale non dovesse soddisfarti, hai la libertà di decidere di fare un nuovo preventivo con un'altra compagnia. Te lo diciamo subito però: trovare un prezzo migliore, a queste condizioni, è di fatto impossibile in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.