Raspberry Pi si basa su Linux 6.6 LTS e migliora supporto di Pi 5

Raspberry Pi Foundation ha rilasciato una nuova build del sistema operativo Raspberry Pi basato su Debian funzionante per i computer a scheda singola Raspberry Pi. Questo aggiunge un nuovo kernel della serie Linux 6.6 supportata a lungo termine, componenti aggiornati e vari miglioramenti. Sebbene sia ancora basato sull'ultima serie di OS Debian GNU/Linux 12 "Bookworm", il sistema operativo Raspberry Pi è ora basato sulla serie di kernel Linux 6.6 LTS. Ciò rappresenta un importante aggiornamento rispetto al kernel Linux 6.1 LTS utilizzato nelle versioni precedenti. Questo aggiornamento include anche i browser Web più recenti Chromium 122 e Mozilla Firefox 123. La nuova versione dell’OS offre un supporto migliore per l'ultimo SBC Raspberry Pi 5 migliorando la gestione del pulsante di accensione. Inoltre, aggiunge anche nuove impostazioni per la risoluzione in modalità headless alla configurazione dello schermo, rimuovendo l'impostazione della risoluzione in modalità headless per Wayland dalla configurazione Raspberry Pi.

Raspberry Pi: le altre novità del nuovo OS con Linux 6.6 LTS

Questa versione ottimizza anche la compatibilità con gestori di finestre alternativi. Inoltre, migliora il nuovo tema scuro introdotto nella versione precedente garantendo che alcuni widget siano visualizzati correttamente e velocizza l'apertura dei menu Bluetooth e Rete. Anche le finestre popover della barra delle applicazioni sono state sostituite con finestre convenzionali. L'assistente di spegnimento è stato aggiornato per chiudere tutti i processi dell'utente quando si effettua il logout e l'icona audio sulla barra delle applicazioni è ora nascosta per impostazione predefinita se non sono collegati dispositivi audio. Oltre a ciò, la nuova versione del sistema operativo Raspberry Pi aggiunge un cursore del mouse alternativo. Questo viene mostrato durante le operazioni di trascinamento della selezione e aggiorna l'utility raspi-config per consentire l'aggiornamento della EEPROM. Infine, il server VNC WayVNC è stato aggiornato per migliorare la compatibilità con vari client VNC e per essere controllato da systemd.

Raspberry ha corretto vari bug per impedire la sovrapposizione di più finestre di dialogo di conferma del file manager, perdite di memoria nei menu Volume e Bluetooth, e un arresto anomalo durante la chiusura di finestre con barre di intestazione non GTK. È stato anche risolto un bug che impediva la corretta visualizzazione del carico della GPU nel Task Manager e nel plug-in. Inoltre, è stato risolto un bug relativo a un problema per cui i file errati venivano spostati durante il trascinamento e il rilascio nel file manager. Infine, è stato corretto un problema che causava la scomparsa delle finestre dalla barra delle applicazioni su altri monitor. Raspberry Pi OS 2024-03-12 può essere scaricato sito web ufficiale. Gli utenti esistenti potranno aggiornare le proprie installazioni utilizzando l'utilità di aggiornamento grafico. In alternativa è possibile eseguire i comandi sudo apt update && sudo apt full-ugprade da una finestra di terminale.