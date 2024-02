Firefox 123: Mozilla rilascia il nuovo update ufficiale

Il browser web open source Mozilla Firefox 123 è già disponibile per il download in via ufficiale. Tale versione introduce nuove funzionalità e miglioramenti generali. Una delle prime novità riguarda la funzionalità di traduzione integrata. Adesso è possibile tradurre anche il testo nei suggerimenti (ad esempio i titoli), nonché il testo visualizzato nei controlli del modulo (ad esempio i segnaposto). È stata poi aggiornata la sezione Ricerca. Questa include ora le impostazioni della barra degli indirizzi che, nelle versioni precedenti di Firefox, erano disponibili nella sezione Privacy e sicurezza. Per gli sviluppatori web, Firefox 123 implementa l'interpolazione linearRGB per i gradienti SVG. Sono poi inclusi il supporto completo per Early Hints tramite Preload e Modulepreload e il supporto per ShadowDOM dichiarativo per fornire agli sviluppatori maggiore flessibilità e migliore ergonomia quando lavorano con ShadowDOM direttamente in HTML.

Firefox 123 consente agli sviluppatori web di applicare la cancellazione dell'eco audio agli ingressi del microfono quando l'uscita audio viene reindirizzata a un altro dispositivo con estensione setSinkId(). Il browser implementa inoltre un meccanismo di fallback. Ciò impedisce che gli elementi SVG feImage non vengano visualizzati utilizzando i valori predefiniti degli elementi sostituiti di 300 px (larghezza) e 150 px (altezza). Ultimo ma non meno importante, Firefox 123 migliora il componente Network Monitor. Ciò serve a supportare il salvataggio del corpo della risposta su disco tramite la nuova voce del menu contestuale “Salva risposta con nome”. Quest’ultima sostituisce la precedente voce del menu contestuale “Salva immagine” che supportava solo il salvataggio delle immagini.

Purtroppo, Firefox 123 non include le tanto attese funzionalità Quick Actions e Cookie Banner Blocker anche se erano disponibili durante il beta testing. Tuttavia, a partire da Firefox 123, Mozilla ha aggiunto un'altra funzionalità Mozilla alla sezione “Altro da Mozilla” nelle impostazioni. Si tratta di Mozilla Monitor, che consente agli utenti di ottenere modifiche quando i loro dati sono stati violati. Il nuovo aggiornamento di Mozilla Firefox è disponibile per tutti gli utenti a partire da oggi.