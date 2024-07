Raspberry Pi OS: update migliora interfaccia utente e impostazioni

La Raspberry Pi Foundation ha rilasciato un nuovo aggiornamento del sistema operativo Raspberry Pi OS basato su Debian. Questo update ha aggiunto numerosi miglioramenti all'interfaccia utente e nuove impostazioni. Raspberry Pi OS, versione 2024-07-04, aggiorna anche il pannello e il file manager PCManFM con il supporto per la personalizzazione di più di due desktop. Il pannello ha inoltre ricevuto supporto per la personalizzazione del compositore di stacking di finestre labwc Wayland. Quest’ultimo è ora installato per impostazione predefinita come alternativa a Wayfire. labwc ora può essere abilitato dall'utilità raspi-config e dispone di impostazioni del tema nel tema Pixflat e supporto della configurazione in raspberrypi-ui-mods. Inoltre, l'utilità di configurazione raspi-config ha ricevuto il supporto per l'impostazione delle opzioni della tastiera e della velocità PCIe. Infine, la procedura guidata di avvio di prima esecuzione di piwiz è stata aggiornata con la possibilità di abilitare o disabilitare Raspberry Pi Connect.

Raspberry Pi OS: le altre novità dell’aggiornamento del sistema operativo

Raspberry Pi OS aggiorna anche raspberrypi-ui-mods con supporto per nuovi touchscreen e supporto systemd-inhibit per sovrascrivere il tasto di accensione hardware sul Raspberry Pi 5. D'altra parte, raspberrypi-sys-mods ha ricevuto una nuova regola udev che consente di modificare la retroilluminazione e aumentare le dimensioni del file di scambio. La nuova versione del sistema operativo Raspberry Pi viene fornita con un compositore Wayfire Wayland aggiornato. Quest’ultimo è stato corretto contro un arresto anomalo che si verificava durante l'apertura di più finestre Xwayland. È stato anche risolto un bug sul touchscreen che si verificava quando si toccavano aree senza finestre. Tra le altre modifiche degne di nota, l’installer gui-pkinst offre ora il supporto della whitelist per limitare l'installazione solo a pacchetti specifici. Inoltre, l'helper di spegnimento pishutdown ora utilizza il comando pkill per chiudere il desktop. Infine, il server VNC WayVNC ora gestisce meglio i display virtuali e la crittografia.

Anche il pannello wf-panel-pi per il desktop Raspberry Pi Wayfire è stato aggiornato. Adesso supporta meglio gli schermi più piccoli, gestisce meglio la tastiera e non solo. Oltre a ciò, la nuova versione di Raspberry Pi OS risolve la potenziale vulnerabilità del buffer overflow nell'utility PiClone, aggiunge il controllo della luminosità per i display DSI e un metodo più affidabile per rilevare display virtuali nell'utilità ARandR. Infine, aggiunge il supporto per la configurazione di layout di tastiera alternativi nello strumento rc-gui. Raspberry Pi OS 2024-07-04 è disponibile per il download tramite l'utility Raspberry Pi Imager ed è disponibile anche sul sito web ufficiale. Questa versione è basata sul kernel Linux 6.6.31 LTS e viene fornita con i browser web Chromium 125.0.6422.133 e Mozilla Firefox 126.0.