Raspberry Pi: microcontroller RP2350 è disponibile all’acquisto

Raspberry Pi ha annunciato la disponibilità generale del suo microcontroller ad alte prestazioni RP2350 mesi dopo averlo presentato su Pico 2. Come tutti i prodotti dell'azienda, RP2350 è disponibile tramite i rivenditori autorizzati dell'azienda in tutto il mondo. Questo microcontroller include le varianti A e B con alcune lievi differenze e fasce di prezzo. L’azienda ha inoltre annunciato che sta preparando la serie RP2354, che avrà una memoria flash impilata da 2 MB, ideale per applicazioni compatte. Il modello RP2350A costa 1,10 dollari per unità se acquistato singolarmente, mentre RP2350B costa 1,20 dollari. Tuttavia, acquistando bobine da 13 o 7 pollici, il prezzo scende rispettivamente a 0,80 e 0,90 dollari per unità.

La variante A dispone di 30 GPIO (General-Purpose Input/Output) ed è confezionata in un package QFN60 da 7x7 mm. La variante B offre invece 48 GPIO ed è in un package QFN80 da 10x10 mm. Come dichiarato da Eben Upton di Raspberry Pi: “Il RP2350 integra due processori Arm Cortex-M33 che funzionano a 150 MHz, con supporto per calcoli in virgola mobile e DSP, oltre a un modello di sicurezza basato su Arm TrustZone per Cortex-M. Questi potenti core, uniti a una grande quantità di SRAM integrata e al nostro esclusivo sottosistema di I/O programmabile, lo rendono una scelta eccellente per applicazioni che richiedono alte prestazioni, interfacce flessibili e una sicurezza avanzata, dall’automazione industriale all’elettronica di consumo. Nonostante le sue caratteristiche avanzate, il prezzo inferiore a 1 dollaro permette di integrarlo in dispositivi economici prodotti su larga scala”.

Raspberry Pi: pubblicati progetti di utenti con accesso anticipato

Raspberry Pi ha creato un catalogo di progetti realizzati dai clienti che hanno avuto accesso anticipato, dedicato agli appassionati e le aziende. La società non si è concentrata solo sull’hardware, ma ha anche messo a disposizione diversi documenti utili per aiutare chi acquista il prodotto. I materiali rilasciati includeono ad esempio Datasheet del RP2350, una guida tecnica dettagliata per il microcontrollore. Vi è poi la progettazione hardware con RP2350. Si tratta di linee guida sulle migliori pratiche per integrare il RP2350 nei propri progetti. Infine, è presente anche Design di riferimento KiCAD: design di riferimento minimi per avviare rapidamente lo sviluppo. Gli utenti interessati ad acquistare RP2350 possono farlo direttamente dalla pagina del prodotto. Come accennato, il microcontroller è disponibile per l’acquisto nella maggior parte dei negozi in tutto il mondo.Fine modulo