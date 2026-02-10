Nuovi server Bare Metal OVHcloud con processori AMD: potenza, sostenibilità e controllo dei costi

Nel panorama in rapida evoluzione delle infrastrutture IT, la nuova generazione di server dedicati rappresenta un vero e proprio punto di svolta per aziende e professionisti che puntano su prestazioni, affidabilità e controllo dei costi. Con il lancio della gamma Bare Metal 2026, OVHcloud si posiziona come leader nell’offerta di soluzioni avanzate che rispondono alle sfide concrete delle organizzazioni moderne, garantendo efficienza e innovazione senza compromessi.

Secondo Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer di OVHcloud, questa nuova linea non si limita a un semplice aggiornamento tecnologico, ma incarna una risposta strategica alle esigenze operative dei clienti. I processori AMD Ryzen e EPYC di ultima generazione, basati sull’architettura Zen 5, sono il cuore pulsante di questi server, assicurando una potenza di calcolo superiore con una gestione intelligente dei consumi energetici. Questo equilibrio tra performance e sostenibilità si rivela fondamentale in un contesto in cui i volumi di dati sono in costante crescita e le attività IT si fanno sempre più eterogenee.

La nuova gamma Bare Metal 2026 si articola in quattro linee progettate per rispondere a scenari d’uso ben precisi, ciascuna ottimizzata per offrire il massimo in termini di affidabilità e flessibilità. Il modello Rise 2026 si rivolge a chi necessita di risorse elevate per virtualizzazione e carichi di lavoro intensivi, offrendo ambienti isolati e performanti per la gestione di molteplici macchine virtuali e applicazioni critiche. La linea Game 2026, invece, è pensata per il gaming online, con una cache L3 dedicata e latenze minime, garantendo esperienze di gioco fluide e reattive anche in presenza di elevati picchi di traffico.

Per i progetti più avanzati legati a blockchain e sistemi distribuiti, la linea Advance 2026 integra processori AMD EPYC 4005, assicurando un Service Level Agreement del 99,95% e una piattaforma solida per la gestione di transazioni decentralizzate e applicazioni critiche. Non meno rilevante è la linea Scale 2026, dedicata al high performance computing e ai big data: qui, la potenza di calcolo raggiunge livelli straordinari grazie al supporto fino a 384 core e 768 thread in configurazione dual socket, con una memoria DDR5 espandibile fino a 3 TB e storage NVMe fino a 92 TB, elementi chiave per analisi predittive, simulazioni scientifiche e attività di machine learning.

La connettività rappresenta un altro pilastro dell’infrastruttura Bare Metal 2026. I server sono collegati a una rete ad alta velocità, con banda garantita da 1 a 5 Gbit/s e la possibilità di raggiungere fino a 50 Gbit/s su richiesta, eliminando qualsiasi rischio di colli di bottiglia nei carichi paralleli o nelle applicazioni distribuite. Questa caratteristica è particolarmente preziosa per chi lavora con soluzioni di confidential computing e per chi necessita di una protezione avanzata, grazie all’integrazione di sistemi anti DDoS di ultima generazione che assicurano continuità operativa anche in caso di attacchi informatici.

Un ulteriore punto di forza della proposta OVHcloud è l’attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica. I data center adottano sistemi di raffreddamento a liquido (watercooling) che consentono di ridurre sensibilmente i consumi, garantendo prestazioni elevate senza impatti negativi sull’ambiente. Inoltre, la certificazione ISO 27001 testimonia l’impegno verso la sicurezza delle informazioni e la protezione della sovranità dei dati, un aspetto sempre più centrale nel contesto normativo europeo e globale.

La gamma Bare Metal 2026 di OVHcloud si distingue come una soluzione infrastrutturale di nuova generazione, in grado di rispondere alle esigenze di settori diversificati, dal gaming all’high performance computing, dalla virtualizzazione alla blockchain. Grazie all’integrazione delle più recenti tecnologie, alla massima attenzione per la sicurezza e alla gestione intelligente dei costi, rappresenta la scelta ideale per chi desidera investire in un’infrastruttura robusta, scalabile e pronta ad affrontare le sfide del futuro digitale.