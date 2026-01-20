ASUS sospende gli smartphone nel 2026: fine dei ROG Phone o pausa strategica?

ASUS ha annunciato ufficialmente la sospensione del lancio di nuovi smartphone per tutto il 2026, aprendo la strada a una trasformazione profonda delle proprie strategie industriali. La dichiarazione, arrivata direttamente dal presidente Jonney Shih, non lascia spazio a interpretazioni: “Una pausa che potrebbe diventare definitiva”, sono state le sue parole, segno di una decisione ponderata e destinata a cambiare gli equilibri del settore. Il colosso taiwanese si prepara così a ridistribuire risorse e investimenti verso ambiti in forte crescita come l’AI e i smart glasses, senza però abbandonare gli utenti attuali, che potranno contare su aggiornamenti software e supporto in garanzia per i dispositivi già in commercio.

Le conseguenze per il mondo del gaming mobile

Una delle ripercussioni più immediate riguarda la storica linea ROG Phone, punto di riferimento per gli appassionati di gaming su dispositivi mobili. Per tutto il 2026, infatti, non vedremo nuovi modelli targati ROG Phone, lasciando un vuoto significativo nel mercato dei telefoni da gioco ad alte prestazioni. Questa assenza potrebbe trasformarsi in una vera e propria occasione per i competitor, in particolare per i marchi cinesi e per i produttori specializzati, pronti a investire risorse e innovazione per colmare lo spazio lasciato libero da ASUS. Si apre così una fase di potenziale rimescolamento delle carte, dove potrebbero emergere nuove partnership o addirittura consolidamenti tra i principali attori del settore. Il risultato? Una possibile variazione dei prezzi e dei ritmi di sviluppo dei nuovi gaming phone, con impatti diretti sulle scelte dei consumatori e sulle strategie di mercato.

La visione futura di ASUS: oltre lo smartphone

La decisione di ASUS non è isolata, ma si inserisce in una tendenza globale che vede i giganti dell’hardware proiettarsi oltre i confini del tradizionale smartphone. L’investimento in AI, dispositivi indossabili e soluzioni robotiche rappresenta una scommessa sul futuro, in un contesto in cui l’innovazione si sposta sempre più verso l’integrazione tra intelligenza artificiale, realtà aumentata e wearable. Proprio gli smart glasses, presentati come prototipi all’ultimo CES, sono il simbolo di questa evoluzione: non più semplici accessori, ma veri e propri hub di connessione tra utente e ambiente digitale, capaci di rivoluzionare l’esperienza quotidiana e lavorativa.

Nonostante la svolta strategica, ASUS ha ribadito l’impegno a garantire aggiornamenti software e assistenza in garanzia per tutti i modelli già in commercio. Una scelta che offre tranquillità agli attuali possessori di smartphone del marchio, ma che lascia aperte numerose domande sul futuro del settore e sulla reale portata di questa decisione. Se da un lato la sospensione dei nuovi lanci può essere letta come un segnale di crisi del comparto mobile, dall’altro rappresenta un’opportunità per innovare e ridefinire il ruolo dell’azienda all’interno dell’ecosistema tecnologico globale.