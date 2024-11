Pico 2 W: Raspberry annuncia nuovo microcontrollore wireless

Raspberry Pi ha annunciato oggi il nuovo Pico 2 W, una variante abilitata per la tecnologia wireless del Pico 2. Questo microcontrollore è dotato del collaudato modem wireless del Pico W originale e del nuovo microcontrollore RP2350. Anche con il supporto wireless, questo nuovo microcontrollore ha un prezzo di soli 7 dollari.Il microcontrollore RP2350 è dotato di core più veloci, il doppio della memoria, supporto in virgola mobile, OTP on-chip, migliore consumo energetico e un modello di sicurezza migliorato basato su TrustZone di Arm per Cortex-M. L'RP2350 presenta un esclusivo design dual-core e dual-architecture. Gli sviluppatori possono scegliere tra una coppia di core Arm Cortex-M33 e una coppia di core Hazard3 open-hardware. Ciò consente loro di esplorare l'architettura RISC-V in un ambiente stabile. Il modem CYW43439 integrato supporta la connettività wireless LAN 802.11n a 2,4 GHz e Bluetooth 5.2. Infine, supporta anche le librerie C e MicroPython.

Pico 2 W: le caratteristiche principali del microcontrollore Raspberry Pi

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, Pico 2 W di Raspberry Pi include 520 KB di SRAM on-chip. Naturalmente, non manca la compatibilità software e hardware con Raspberry Pi Pico 1. Il microprocessore include anche 2 UART, 2 controller SPI, 2 controller I2C, 24 canali PWM, 3 canali ADC, 1 controller USB 1.1 e PHY con supporto host e dispositivo e 12 macchine a stato (PIO). Infine, la nuova scheda Pico 2 W supporta 1,8–5,5 V CC di input voltage.

Raspberry Pi ha confermato che la serie Pico 2 rimarrà in produzione almeno fino a gennaio 2040. Con il supporto wireless, Raspberry Pi Pico 2 W sarà una scheda microcontrollore ideale per appassionati e sviluppatori professionisti. La sua convenienza e le sue numerose funzionalità la rendono una scelta interessante per un'ampia gamma di progetti. Gli utenti e gli appassionati possono ordinarla direttamente dal sito ufficiale al prezzo di circa 8 euro.