Rasatura perfetta con il rasoio Philips al 44% di sconto su Amazon

Philips riesce ad essere sempre sul pezzo in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto extra large del 44% sul suo rasoio elettrico per un prezzo finale d'acquisto di 34,99€.

Rasoio elettrico Philips in promozione Black Friday

Il rasoio elettrico Philips OneBlade è la soluzione ideale per chi cerca una rasatura precisa, confortevole e versatile. Grazie alla sua innovativa Tecnologia OneBlade, la lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 al minuto) è efficace anche sui peli più lunghi. Il doppio sistema di protezione, con un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, garantisce una rasatura semplice e confortevole, proteggendo la pelle.

Progettato per tagliare la barba, non la pelle, il OneBlade include un pettine regolabile 5 in 1 (da 1 a 5 mm), perfetto per ottenere una barba uniforme. La lama a doppia direzione di taglio ti permette di creare contorni precisi, eliminando con facilità i peli di qualsiasi lunghezza.

Pensato anche per la cura del corpo, il pettine ad aggancio per il corpo (3 mm) e il sistema di protezione della pelle offrono un ulteriore livello di sicurezza, rendendo il rasoio adatto anche alle aree più sensibili.

Pratico e comodo, il cavo di ricarica USB-A ti permette di ricaricare il OneBlade ovunque: a casa o in viaggio. La lama in acciaio inossidabile, progettata per durare fino a 4 mesi, assicura una rasatura fresca e duratura. Quando è necessario sostituirla, l’icona di rimozione ti avvisa, rendendo la manutenzione semplice e intuitiva.

