RaiPlay in diretta streaming anche all’Estero? Ecco come

Hai mai cercato di accedere a RaiPlay mentre ti trovavi all'estero, solo per scoprire che il contenuto è bloccato a causa delle restrizioni geografiche? Sei in buona compagnia: molti affrontano questo problema quando tentano di vedere programmi italiani fuori dal territorio nazionale. Fortunatamente, esiste una soluzione semplice: NordVPN[/affiliate_link], una delle migliori VPN sul mercato per lo streaming, che ti consente di aggirare le limitazioni geografiche e di accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi.

NordVPN: l’offerta esclusiva del Black Friday

In occasione del Black Friday, NordVPN offre una promozione speciale: fino al 74% di sconto su piani a lungo termine, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. A partire da soli €2.99 al mese, questa è l’offerta che stavi aspettando per garantirti sicurezza e accesso senza limiti ai tuoi contenuti preferiti. Inoltre, la garanzia di rimborso di 30 giorni ti permette di provare il servizio senza rischi.

Oltre a essere una delle VPN più affidabili per lo streaming, NordVPN si distingue per diverse caratteristiche che la rendono una scelta ideale per proteggere la tua privacy online e migliorare la tua esperienza di navigazione:

Velocità di connessione elevata: Con oltre 6400 server in più di 111 Paesi, NordVPN garantisce una connessione ultrarapida, essenziale per guardare contenuti in streaming senza interruzioni o buffering. Secondo i test condotti da AV-Test, NordVPN offre velocità che superano i 6730 Mbps, rendendola una delle VPN più veloci disponibili.

Sicurezza avanzata: Utilizzando la crittografia AES a 256 bit, NordVPN protegge tutti i tuoi dati online, anche quando sei connesso a reti Wi-Fi pubbliche. La funzionalità Threat Protection blocca malware, tracker e pubblicità indesiderate, garantendo una navigazione sicura e priva di minacce.

Streaming senza limiti: NordVPN permette di sbloccare piattaforme di streaming come RaiPlay, Netflix, Amazon Prime e molte altre da qualsiasi parte del mondo, senza restrizioni. Grazie ai server ottimizzati per lo streaming, potrai goderti i tuoi programmi preferiti ovunque tu sia, con una larghezza di banda illimitata.

Rigida politica di no-log: NordVPN non raccoglie né memorizza alcuna informazione sulle tue attività online, garantendo un anonimato completo. Nemmeno il tuo ISP potrà sapere cosa stai facendo su Internet, proteggendo la tua privacy a 360 gradi.

Facilità d'uso su ogni dispositivo: NordVPN è compatibile con praticamente qualsiasi dispositivo o sistema operativo. Con un solo abbonamento, puoi proteggere fino a 10 dispositivi simultaneamente, inclusi PC, smartphone, tablet e router. L’app di NordVPN è semplice da configurare e consente di connettersi al server più veloce con un solo clic.

Come usare NordVPN per guardare RaiPlay dall'Estero

Segui questi semplici passi per iniziare a guardare RaiPlay in diretta streaming ovunque tu sia:

Acquista un abbonamento NordVPN approfittando dell’offerta del Black Friday. Scarica l’app NordVPN sul tuo dispositivo (Windows, macOS, iOS, Android, o qualsiasi altro sistema operativo). Connettiti a un server italiano per ottenere un indirizzo IP italiano. Accedi a RaiPlay e inizia a guardare i tuoi programmi preferiti senza interruzioni!

