Questo tool ti aiuta a eliminare i tuoi dati personali dagli archivi dei data broker

Sono in molti a non sapere che i loro dati personali sono raccolti in veri e propri archivi e vengono continuamente scambiati e venduti dalle società deputate a questo scopo (data broker). Queste aziende raccolgono i nostri dati per creare profili dettagliati che includono informazioni sensibili quali nome e cognome, indirizzo, abitudini di acquisto, stato di salute e reddito. A quale scopo lo fanno? Principalmente per ragioni di marketing (vendere prodotti e servizi potenzialmente utili e interessanti per quel profilo di acquirente), ma non è raro che vengano poi impiegati per truffe e furti d’identità. Incogni risolve il problema con uno strumento automatizzato particolarmente efficiente. Provalo con il 50% di sconto.

Perché Incogni è uno strumento indispensabile

Il lavoro svolto da Incogni è molto semplice ma efficiente: individuare tutti i data broker, inviare le richieste formali di cancellazione dei dati, monitorare che le rimozioni siano effettive e definitive e informare l’utente con report regolari sullo stato della propria privacy online.

In questo modo si risparmia un sacco di tempo e di fatica nel cercare singolarmente tutti i data broker nei quali sono conservati i nostri file (e di cui ignoriamo sostanzialmente l’esistenza) e inviare loro le richieste valide (anche per legge) per la cancellazione dei nostri dati personali.

L’effetto immediato è quello di ricevere sempre meno chiamate di telemarketing, e-mail spam e messaggi promozionali. C’è poi una conseguenza non percepibile ma fondamentale: la sicurezza di non andare incontro a frodi, furti d’identità e problemi con banche, istituti di credito, recruiter e professionisti.

Incogni è quindi uno strumento essenziale per la propria sicurezza che è possibile provare sfruttando la promozione con la quale attivarlo con il 50% di sconto e usufruire da subito di tutti i vantaggi associati al suo utilizzo.

