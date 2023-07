Hai mai desiderato un conto corrente senza costi nascosti e con una vasta gamma di servizi a portata di mano? Se la risposta è sì, allora SelfyConto è ciò che stai cercando.

Questo è il miglior conto corrente a zero spese che puoi avere oggi e ti spiegheremo tutti i vantaggi che ti aspettano.

SelfyConto: il conto corrente a zero spese che cercavi

Aprire SelfyConto è un gioco da ragazzi e puoi farlo comodamente da casa tua. Ti basta avere a portata di mano il tuo documento di identità, il codice fiscale e il tuo smartphone. Ci sono due modalità per la verifica dell'identità: puoi utilizzare Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, se hai già le tue credenziali Spid, oppure puoi optare per la video-identificazione, una semplice videochiamata con un operatore di Banca Mediolanum.

In pochi minuti, avrai completato la procedura di apertura e riceverai via mail il contratto da firmare digitalmente e il tuo IBAN.

I vantaggi di SelfyConto sono numerosi e adatti alle tue esigenze quotidiane. Il canone mensile è di soli 3,75 euro, ma se apri il conto entro il 31 dicembre 2023, il canone sarà gratuito per il primo anno. Se sei under 30, il canone e la carta di debito saranno gratuiti fino al tuo trentesimo compleanno.

Inoltre, con SelfyConto hai a disposizione tutte le principali operazioni bancarie gratuite, come bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze, prelievi in contante dagli ATM in area euro, versamenti e prelievi presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

L'app Mediolanum è il tuo compagno perfetto per gestire il conto. Con un semplice tocco sullo schermo, potrai visualizzare la tua posizione finanziaria, effettuare le principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni, fare trading online e molto altro.

SelfyConto offre infine molto più di un semplice conto corrente. Puoi accedere a una vasta gamma di prodotti e servizi offerti da Mediolanum, come assicurazioni, investimenti online, shopping su grandi marchi e perfino richiedere prestiti con esito in tempo reale.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità: apri subito un conto SelfyConto e goditi tutti i vantaggi esclusivi che ti offre. Con un canone così conveniente e una serie di servizi a portata di mano, SelfyConto è il conto corrente che fa al caso tuo.

