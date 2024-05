Axerve conviene: 6 mesi di POS gratis con questo codice promo

Alla ricerca di un POS conveniente per la tua nuova (o già avviata) attività? Axerve ha lanciato una promozione per chi acquista il suo POS Easy: 6 mesi di canone gratuito, utilizzando il codice promozionale 6XTE. Il POS interessato dall'offerta è POS Easy, appunto, a canone che normalmente ha un costo di 17 euro al mese + IVA per incassi fino a 10 mila euro annui, oppure di 22 euro + IVA fino a 30 mila euro l'anno di incassi. L'unico costo aggiuntivo è un'imposta di bollo pari a 16 euro per l'attivazione del servizio.

Zero commissioni, un solo canone mensile

POS Easy si distingue per la sua trasparenza e semplicità: zero commissioni sulle transazioni e un unico canone mensile, che puoi azzerare per 6 mesi inserendo il codice promozionale 6XTE. Quello di Axerve è un terminale adatto alle piccole e medie imprese, che garantisce connettività 4G (con SIM inclusa) e Wi-Fi integrata, affinché sia sempre operativo in qualsiasi momento e situazione.

Un altro punto di forza di Smart POS Easy è la rapidità degli accrediti: il transato viene accreditato su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all'incasso. Questo significa che non è necessario aprire un conto corrente dedicato, semplificando ulteriormente la gestione dei pagamenti.

Come anticipato, terminato il periodo promozionale i costi mensili torneranno quelli standard: 17 euro + IVA per incassi fino ai 10 mila euro all'anno, oppure 22 euro al mese per quelli fino ai 30 mila euro. Axerve offre 6 mesi di canone gratuito a chi richiede POS Easy a canone utilizzando il codice promozionale 6XTE. Un'opportunità davvero interessante, specialmente per quelle attività che hanno aperto da poco e potrebbero maggiormente beneficiarne.

