Fineco: 12 mesi di conto corrente a canone zero per i nuovi clienti

Fineco, una delle principali banche online in Italia, lancia una nuova promozione, riservata a tutti i nuovi utenti che decidono di aprire un conto corrente: ben 12 mesi di canone zero. Ecco come aderire all'iniziativa prima che scada.

Ricevi 12 mesi gratuiti di Fineco

Fineco è un vero e proprio partner che offre un’esperienza bancaria digitale e personalizzata. Ecco alcuni dei servizi offerti ai clienti:

Prelievi Smart dagli ATM UniCredit senza carta, solo con QR Code

dagli ATM UniCredit senza carta, solo con QR Code Versamenti self-service di contanti e assegni h24 senza costi aggiuntivi presso tutti gli sportelli evoluti UniCredit

di contanti e assegni h24 senza costi aggiuntivi presso tutti gli sportelli evoluti UniCredit Fineco Pay : scambi di denaro in tempo reale e senza costi aggiuntivi, direttamente dall'app

: scambi di denaro in tempo reale e senza costi aggiuntivi, direttamente dall'app Bonifici gratuiti e illimitati in Italia, e internazionali verso 250 paesi in 20 valute diverse; disponibili anche quelli istantanei

e illimitati in Italia, e internazionali verso 250 paesi in 20 valute diverse; disponibili anche quelli istantanei Pagamenti online : gestione di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte online

: gestione di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte online Conto Multicurrency : diversificazione di liquidità e investimenti senza commissioni di cambio, grazie al servizio Multicurrency integrato

: diversificazione di liquidità e investimenti senza commissioni di cambio, grazie al servizio Multicurrency integrato Maxi acquisto: aumento temporaneo del massimale Visa Debit fino a 5.000€ per gestire maxi-acquisti senza problemi

Per usufruire dei 12 mesi di canone gratuito, i nuovi clienti devono aprire un conto Fineco entro il 30 settembre 2024. La registrazione è disponibile online, senza necessità di inserire codici promozionali. Il canone, infatti, verrà azzerato automaticamente.

Fineco, in conclusione, offre un'esperienza bancaria all'avanguardia, con servizi su misura per ogni esigenza, offrendo al contempo il vantaggio di un anno senza costi di canone. Per aderire alla promozione, ti basta aprire un conto corrente: puoi farlo online, in pochi minuti.





