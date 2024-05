SelfyConto regala fantastici premi: apri il tuo conto entro il 31/05

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online che unisce semplicità, convenienza e ricompense. Con la promozione in corso fino 31 maggio, aprendo SelfyConto e accreditando lo stipendio sul conto si potranno ricevere fantastici premi come uno Smartphone Samsung Galaxy A25 5G.

Premi esclusivi

Aprendo SelfyConto e accreditando lo stipendio, hai la possibilità di scegliere tra una serie di premi esclusivi, tra cui:

Smartphone Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Smart Monitor M5 27"

AirPods 3ª generazione

Buono Regalo Amazon.it da 150€

Smartwatch Garmin Forerunner® 55

Xbox Series S

Altri vantaggi di SelfyConto

Canone di tenuta conto gratis il primo anno: Per i nuovi clienti, il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno. Inoltre, se hai meno di 30 anni, il canone resta zero fino al compimento dei trent'anni.

Carta di Debito gratuita: La carta di debito associata a SelfyConto è gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato, sostenibile e comoda per tutti i pagamenti, sia online che in negozio.

Prelievi gratuiti in area euro: Con SelfyConto, è possibile prelevare contante senza alcun costo aggiuntivo in tutta l'area Euro, senza limiti di operazioni.

Operazioni bancarie principali gratuite: Le operazioni bancarie essenziali come bonifici, addebiti di utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono tutte a costo zero.

Funzionalità avanzate dell'app Mediolanum

Gestire SelfyConto è facile e intuitivo grazie all'App Mediolanum, disponibile su Apple Store, Google Play e AppGallery. L'app offre:

Panoramica saldi e movimenti : permettendo di controllare in un'unica schermata i saldi e i movimenti di conti e carte.

: permettendo di controllare in un'unica schermata i saldi e i movimenti di conti e carte. Mobile Payment : permette di effettuare pagamenti CBILL e PagoPA.

: permette di effettuare pagamenti CBILL e PagoPA. Trading Online : offre accesso ai mercati finanziari direttamente dall'app.

: offre accesso ai mercati finanziari direttamente dall'app. Funzione Easy Shopping: permette di effettuare acquisti in modo semplice e conveniente.

SelfyConto offre anche diverse soluzioni assicurative attraverso l’App Mediolanum:

SelfyCare LifeProject : Protezione per i progetti di vita.

: Protezione per i progetti di vita. SelfyCare Travel : Assicurazione viaggio con copertura completa.

: Assicurazione viaggio con copertura completa. SelfyCare Pet: Polizza per proteggere gli animali domestici.

Per conoscere l'offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.