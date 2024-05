Crédit Agricole: offerta a canone zero e premi in Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole si presenta come una soluzione completa e versatile per chi cerca un conto online che possa soddisfare una vasta gamma di necessità finanziarie. Con un'offerta a canone per i primi nove mesi e Buoni Regalo Amazon, Crédit Agricole punta a offrire una serie di vantaggi ai suoi clienti.

Vantaggi del Conto Online Crédit Agricole

Buoni Regalo fino a 250€: Aprendo il conto online entro il 30 maggio e sottoscrivendo la Carta Debit Visa con il codice promozionale "VISA", è possibile ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo utilizzando la carta. Inoltre, invitando amici con un codice promozionale personale, è possibile guadagnare un Buono Regalo di 25€ per ogni amico che apre il conto online, fino a un massimo di 150€.

Canone Zero per i primi 9 mesi: Il conto è a canone zero per i primi nove mesi. Dopo questo periodo, il canone può essere azzerato per i clienti under 35, per chi accredita lo stipendio o la pensione, e tramite altri criteri specifici.

Carte di pagamento: Il conto include una Carta Debit Visa è a canone zero per i primi due anni. Inoltre sono disponibili carte di credito e prepagate che offrono la massima usabilità per pagamenti online e in negozio, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, le carte di pagamento possono essere gestite direttamente tramite l'App, che permette di visualizzare il PIN, mettere la carta "in pausa" in caso di furto o smarrimento, e attivare la modalità di pagamento online o estero.

Consulente personale: Ogni cliente ha a disposizione un consulente personale, disponibile sia in filiale che a distanza, per ricevere supporto e gestire le proprie proposte di investimento con facilità tramite l'App e l'Home Banking.

Conto Deposito con tassi competitivi: Crédit Agricole offre un conto deposito con un tasso annuo lordo del 4% per i vincoli di 3 mesi e del 3,75% per i vincoli di 6 mesi, sottoscrivibile sia in filiale che a distanza.

