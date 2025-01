Questa offerta per la fibra super veloce nasconde un segreto

Uno dei fattori determinanti nella scelta della fibra è la velocità, forse anche più del prezzo. E se ti dicessimo che in Italia esiste un'offerta che unisce sia una connessione super veloce che una tariffa stra-conveniente?

È l'offerta per la fibra di Iliad, premiata da nPerf come la fibra più veloce d'Italia per download e upload. Il suo segreto? Il router iliadbox con Wi-Fi 7, l'ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless. Per gli utenti mobile Iliad, il prezzo passa da 25,99 euro a 21,99 euro al mese per sempre.

L'offerta per la fibra di Iliad con Wi-Fi 7

L'operatore Iliad può vantarsi del fatto di aver lanciato la prima offerta fibra in Italia che include un router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, grazie alla quale la connessione Internet è ancora più veloce e stabile. I clienti Iliad che sottoscrivono la nuova offerta possono ad esempio giocare, lavorare da casa, scaricare file e guardare film e serie tv contemporaneamente, da più dispositivi, senza mai subire interruzioni.

Dal punto di vista delle prestazioni pure, nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON la fibra di Iliad raggiunge fino a 5 Gbit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload. Nelle aree invece FTTH GPON la velocità in download arriva fino a 2,5 Gbit/s e in upload a 500 Mbit/s, mentre nelle cosiddette aree bianche ci si spinge fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Nell'offerta sono inclusi il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito, chiamate illimitate in Italia e oltre 60 destinazioni all'estero, più l'app iliadbox connect per una gestione complessiva della propria rete.

Tornando al prezzo, la fibra Iliad è in promozione a 21,99 euro al mese per tutti gli utenti che hanno sottoscritto un'offerta mobile Iliad a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. È previsto un costo di attivazione pari a 39,99 euro (una tantum).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.