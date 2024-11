Questa lampadina smart la controlli con Alexa: sconto del 60%

La lampadina smart Wi-Fi è la soluzione ideale per creare l’atmosfera perfetta in ogni momento della giornata. Grazie alla regolazione della luminosità dall’1% al 100%, puoi selezionare una luce energizzante per il risveglio o una più soffusa per le serate di relax.

Tutto ciò senza bisogno di un hub esterno: basta connetterla alla rete Wi-Fi di casa per iniziare a usarla in tutta sicurezza. Con il controllo da remoto tramite l’app gratuita Tapo (disponibile per dispositivi iOS e Android), gestire le tue luci ovunque tu sia diventa un gioco da ragazzi.

Inoltre, la compatibilità con Alexa e Google Assistant ti permette di utilizzare comandi vocali per una gestione ancora più intuitiva: "Alexa, accendi la luce" o "Ok Google, oscura le luci della mia camera" sono solo alcune delle possibilità.

Grazie alle funzioni di scenari e programmazione, puoi impostare accensioni e spegnimenti automatici in giorni e orari specifici, oppure raggruppare più lampadine in un unico scenario e richiamarlo con un semplice tocco sull’app Tapo. Con una classe energetica A+, questa lampadina è progettata per ridurre il consumo di energia, garantendo al contempo prestazioni eccellenti e una lunga durata.

Su Amazon, oggi, per la settimana del Black Friday è disponibile uno sconto del 60% per un costo finale e totale di 5,99€.