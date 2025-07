Quarti Wimbledon 2025: come vedere i match degli italiani dall'estero

Il torneo di Wimbledon 2025 è in pieno svolgimento, e gli appassionati di tennis hanno una grande occasione per seguire le emozioni dei quarti di finale. Con due italiani in gara per le semifinali, Jannik Sinner contro Ben Shelton e Flavio Cobolli contro Novak Djokovic, i tifosi italiani non possono perdere neanche un colpo.

Grazie a NOW e alla sua offerta Pass Sport, puoi seguire tutto in diretta a 14,99€ al mese, con un risparmio di 10€ al mese rispetto al prezzo normale. E per chi si trova all'estero, l'uso di NordVPN ti permette di aggirare le restrizioni geografiche e non perdere nemmeno una partita.

Con l'offerta attuale di NordVPN, puoi approfittare di un sconto fino al 72% sui piani biennali, con prezzi a partire da 3,39€/mese per il piano Base. Inoltre, utilizzando il codice promozionale BLAZE5, riceverai un ulteriore 5% di sconto al momento dell'acquisto. NordVPN offre anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, quindi potrai provare il servizio senza rischi.

Come seguire i match di Sinner e Cobolli a Wimbledon con NOW e NordVPN (se sei all'estero)

Con NOW e il suo pacchetto Pass Sport, hai l'accesso esclusivo a Wimbledon 2025 e a tutti i tornei ATP e Slam. A soli 14,99€ al mese per 12 mesi (invece di 24,99€), puoi seguire tutte le partite in diretta, incluse quelle che vedono protagonisti Sinner e Cobolli. Il primo dovrà affrontare l’americano Shelton, mentre Cobolli cercherà di fermare il campione Djokovic in una sfida che promette spettacolo puro.

Se sei in viaggio o all'estero e temi di non poter seguire i tuoi tennisti preferiti, non preoccuparti. Utilizzando NordVPN, un servizio che simula la connessione italiana, puoi facilmente bypassare le restrizioni geografiche imposte da molte piattaforme di streaming. Non solo avrai la possibilità di accedere a Wimbledon senza interruzioni, ma grazie a NordVPN avrai anche una connessione sicura e protetta, impedendo che i tuoi dati personali vengano intercettati.

Non perdere neanche un momento delle partite di Sinner e Cobolli a Wimbledon 2025. Attiva NOW per seguire il torneo in diretta e utilizza NordVPN per proteggere la tua connessione e accedere ai contenuti da qualsiasi parte del mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.