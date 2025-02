Quante tipologie di virus esistono e come difendersi

Con il passare del tempo le capacità degli hacker si sono evolute a tal punto da diversificare le possibilità con cui violare i dispositivi e compromettere la sicurezza delle persone. Oggi più che in passato esistono diverse tipologie di minacce informatiche ed è importante sia conoscerle, così da evitarle, che dotarsi di un antivirus completo ed efficace contro questo tipo di minacce. Norton 360 Advanced è la soluzione più affidabile per proteggersi durante la navigazione online.

I principali rischi legati agli attacchi informatici

Tra le più diffuse minacce informatiche ci sono i virus, file che infettano parti del dispositivo (smartphone, PC, eccetera), che bloccano l’accesso al sistema o danneggiano i file. Ci sono poi i trojan che danneggiano il sistema che infettano mascherandosi come software legittimi così da essere avviati dagli utenti ma che poi riescono a sottrarre i dati degli utenti.

Un altro tipo di minaccia è quello dei ransomware, che bloccano l’accesso a determinati file e chiedono poi all’utente un riscatto per fornire la chiave per sbloccarli. Ci sono poi i worm che rallentano le prestazioni dei sistemi, gli spyware che monitorano le attività per raccogliere informazioni sensibili e gli adware che mostrano pubblicità invasive e possono installare altri malware.

Questa panoramica sui principali virus esistenti mostra la necessità di adottare una protezione efficace capace di individuare le possibili minacce e le elimini in maniera definitiva. Norton 360 Advanced è tra i migliori antivirus in circolazione perché unisce la sicurezza dei dispositivi sui quali è installato, la protezione dalle minacce in tempo reale, la VPN per navigare in modo anonimo e l’esclusivo Dark Web Monitoring per ricevere segnalazioni in caso di informazioni personali rilevate nel Dark Web.

Ora Norton 360 Advanced è disponibile in abbonamento a 3,75€ al mese con uno sconto del 66% così da avere la migliore protezione possibile a un prezzo estremamente conveniente.

